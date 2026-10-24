MLB Serie Mundial 2026 EN VIVO| Rays 4-5 Cerveceros (8⬇️): Juego 2 por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Rays de Tampa Bay afrontan este sábado un compromiso crucial frente a los Cerveceros de Milwaukee en el segundo juego de la Serie Mundial 2026 que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte baja del octavo episodio, el marcador favorece a los Cerveceros 5-4.

Momentos claves

1ra. Alta

1-1 (1 Out)

Chandler Simpson pega sencillo con rodado a jardinero central Garrett Mitchell. Yandy Díaz anota.

TB 1-0 MIL

0-1 (1 Out)

Liam Hicks batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Junior Caminero anota.

TB 4-0 MIL

1ra. Baja

3-2 (2 Outs)

Garrett Mitchell pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Victor Mesa Jr. Jake Bauers anota William Contreras a 3ra.

TB 4-2 MIL

4ta. Baja

0-2 (1 Out)

David Hamilton se embasa por error en fildeo de primera base Jonathan Aranda. Cooper Pratt anota Sal Frelick a 2da.

TB 4-3 MIL

6ta. Baja

3-2 (0 Outs)

Sal Frelick batea jonrón (1) con elevado por el jardín central.

TB 4-4 MIL

7ma. Baja

2-2 (1 Out)

Cooper Pratt pega sencillo con línea a jardinero derecho Victor Mesa Jr. Brice Turang anota.

TB 4-5 MIL

Alineaciones

Rays

Cerveceros

Lanzadores abridores

Drew Rasmussen (Rays): Rasmussen será el encargado de buscar la reacción de Tampa Bay. En la temporada regular registró marca de 16-5, efectividad de 2.67 y 174 ponches en 172 entradas. En la postemporada ha mantenido un rendimiento sobresaliente, con efectividad de 1.29 en sus primeras tres aperturas, según el reporte previo al encuentro.

Su misión será limitar la ofensiva de Milwaukee desde las primeras entradas y darle a su equipo la oportunidad de igualar la serie. Además, se enfrentará a la organización que lo seleccionó en el draft y con la que debutó en las Grandes Ligas.

Logan Henderson (Cerveceros): Henderson tendrá la responsabilidad de mantener a los Cerveceros en control de la serie. Durante la campaña regular terminó con récord de 11-3, efectividad de 2.47 y 110 ponches en 98 entradas y un tercio. En sus dos aperturas de postemporada acumuló nueve entradas y tres carreras limpias permitidas.

El joven abridor buscará aprovechar el respaldo de su público y demostrar que puede responder bajo la presión de una Serie Mundial. Milwaukee ha obtenido resultados favorables en sus aperturas durante esta temporada.

Claves del partido