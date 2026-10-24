Premundial de Béisbol U18| Panamá sella pase a Súper Ronda con triunfo sobre Canadá

El conjunto panameño sumó su tercer triunfo consecutivo y aseguró su puesto en la siguiente fase.

Panamá/Panamá clasificó a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18, que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, al superar este sábado a Canadá por pizarra de 4 carreras a 2.

El conjunto panameño tomó la ventaja en la parte baja del segundo episodio. Caleb Rivera marcó la primera 'rayita' luego que Edward Delgado bateara una roleta al 'infield'. Después amplió la ventaja con dos anotaciones en la tercera entrada remolcadas mediante un doble de Winston Alonso.

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El elenco canadiense descontó en la parte baja del séptimo episodio con dos carreras.

Christian González fue el lanzador ganador tras una salida de cinco episodios y dos tercios en los que permitió dos imparables y dio seis ponches. Deyner Serna se apuntó el salvamento en un relevo de una entrada y dos tercios en los que toleró un inatrapable y dos anotaciones.

Winston Alonso destacó a la ofensiva por Panamá con dos hits en cuatro turnos y tres carreras empujadas. Yadier Fuentes de 4-2 con una anotada y Renso Tenas de 2-1.

Panamá termina la fase de grupos con récord de tres victorias y una derrota por lo que avanza a la Súper Ronda como primer sembrado del Grupo C.

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