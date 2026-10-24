Mundial Femenino Sub-17 resultados| Ghana y Brasil triunfan, Japón doblega a Venezuela

Los grupos C y D llevaron a cabo partidos claves con miras a la siguiente ronda.

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 afrontó este sábado una jornada clave con cuatro encuentros correspondientes a los grupos C y D, en los que varias selecciones buscaban asegurar su clasificación a los octavos de final.

Los resultados de esta jornada fueron los siguientes:

Grupo C

Ghana 2-0 Canadá

Ghana consiguió una victoria fundamental para avanzar a los octavos de final. Linda Achiaa abrió el marcador al minuto 64 y Christiana Ashiaku sentenció el encuentro en el 90+5.

Brasil 3-0 Noruega

La selección brasileña impuso su superioridad y cerró la fase de grupos como líder de su sector. Carol Melo (13'), Sofia Gamonal (48') y Helena (90+10, de penalti) marcaron los goles. Noruega quedó eliminada.

Grupo D

Venezuela 0-2 Japón

La selección japonesa consiguió una victoria por dos goles de diferencia ante Venezuela, mostrando su capacidad para resolver un compromiso exigente. El conjunto asiático logró neutralizar a su rival y aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Venezuela no consiguió revertir el desarrollo del encuentro y terminó sin sumar, un resultado que complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

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Zambia 0-1 Francia

La selección japonesa consiguió una victoria por dos goles de diferencia ante Venezuela, mostrando su capacidad para resolver un compromiso exigente. El conjunto asiático logró neutralizar a su rival y aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Venezuela no consiguió revertir el desarrollo del encuentro y terminó sin sumar, un resultado que complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen.