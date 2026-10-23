LPF resultado| Árabe Unido y UMECIT empatan en arranque de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026

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Panamá/El Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC igualaron 1-1 en el estadio Armando Dely Valdés, en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El equipo local abrió el marcador al minuto 25, gracias a la anotación de Joel Valencia, quien puso en ventaja al Árabe Unido durante la primera mitad.

Sin embargo, UMECIT FC reaccionó en el complemento y encontró el gol del empate al minuto 51, por intermedio de Nicholas Anderson, quien estableció el 1-1 definitivo.

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Dominio dividido

En cuanto a la posesión del balón, Árabe Unido registró un 53 %, frente al 47 % de UMECIT FC, lo que reflejó una ligera ventaja para el conjunto local en este apartado.

En los saques de esquina, los colonenses también terminaron por delante, con nueve cobros, mientras que UMECIT FC acumuló siete. En el apartado ofensivo, Árabe Unido contabilizó 77 ataques, frente a los 67 de su rival.

Por su parte, el registro de fueras de juego favoreció a UMECIT FC, que no incurrió en ninguna posición adelantada, mientras que Árabe Unido acumuló tres.

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Partido marcado por las tarjetas

El encuentro también estuvo acompañado de varias amonestaciones. Árabe Unido recibió cinco tarjetas amarillas, en comparación con las dos mostradas a jugadores de UMECIT FC. Ninguno de los dos equipos terminó con expulsiones.

En los saques de banda, UMECIT FC registró 22, mientras que Árabe Unido sumó 17.

Con este resultado, ambos equipos repartieron puntos en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

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