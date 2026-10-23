LPF calendario | Tauro FC y Plaza Amador protagonizan el clásico nacional en la jornada 13 del Apertura 2026

Panamá/El Tauro FC y el Plaza Amador se enfrentarán este sábado 24 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El historial favorece a los albinegros, que acumulan 62 victorias en 154 enfrentamientos históricos ante los placinos.

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se disputará desde este viernes hasta el lunes 26 de octubre.

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El clásico nacional volverá a captar la atención del fútbol panameño cuando Tauro FC y Plaza Amador se midan este sábado a las 8:30 p. m., en uno de los compromisos más esperados de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con dos equipos que llegan a esta cita después de conseguir victorias por el mismo marcador en la fecha anterior.

Los albinegros vienen de vencer 2-0 al Sporting San Miguelito, mientras que el Plaza Amador también ganó por 2-0 al Deportivo Árabe Unido. Ambos equipos buscarán prolongar su buen momento en un enfrentamiento que representa uno de los duelos históricos del balompié nacional.

Tauro domina el historial del clásico nacional

Las estadísticas históricas reflejan una ventaja del Tauro FC sobre el Plaza Amador. Ambos conjuntos se han enfrentado en 154 ocasiones, con un balance favorable para los taurinos.

El registro histórico presenta los siguientes números:

Victorias del Tauro FC: 62.

62. Victorias del Plaza Amador: 48.

48. Empates: 44.

44. Goles del Tauro FC: 192.

192. Goles del Plaza Amador: 161.

Estas cifras reflejan la trayectoria de una rivalidad que se ha mantenido a lo largo de los años y que vuelve a escena con dos equipos que buscarán imponer sus condiciones en el terreno de juego.

Jornada 13 de la LPF: calendario completo

La acción de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 comenzará este viernes 23 de octubre y concluirá el lunes 26, con seis partidos programados en diferentes escenarios del país.

Viernes 23 de octubre

Deportivo Árabe Unido vs. UMECIT FC

Hora: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Estadio: Armando Dely Valdés.

El Deportivo Árabe Unido abrirá la jornada como local frente al UMECIT FC. El Expreso Azul llega después de perder 2-0 ante Plaza Amador, mientras que los umecistas afrontan el compromiso tras conseguir una victoria 2-1 sobre Alianza FC.

Sábado 24 de octubre

CD Universitario vs. Club Atlético Independiente

Hora: 6:15 p. m.

6:15 p. m. Estadio: Universidad Latina, Penonomé.

El CD Universitario intentará recuperarse después de caer 1-0 ante San Francisco FC. Enfrente tendrá al Club Atlético Independiente (CAI), que viene de derrotar 3-1 al Veraguas United y buscará sumar nuevamente en el campeonato.

Tauro FC vs. Plaza Amador

Hora: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.

El partido más esperado de la fecha será el clásico nacional entre Tauro FC y Plaza Amador. Los albinegros llegan tras vencer 2-0 al Sporting San Miguelito, mientras que los placinos vienen de superar 2-0 al Deportivo Árabe Unido.

Además de los tres puntos en disputa, el encuentro pondrá nuevamente frente a frente a dos de los clubes históricos del fútbol panameño.

Domingo 25 de octubre

Herrera FC vs. San Francisco FC

Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Estadio: Gustavo Posam, Parita, provincia de Herrera.

Herrera FC jugará en casa después de imponerse 3-2 a Unión Coclé. Su rival será San Francisco FC, que llega motivado tras conseguir una victoria 1-0 frente al CD Universitario.

El compromiso representa una nueva oportunidad para ambos equipos de sumar puntos y mejorar su posición en el torneo.

Alianza FC vs. Sporting San Miguelito

Hora: 6:15 p. m.

6:15 p. m. Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.

Alianza FC y Sporting San Miguelito se enfrentarán en el segundo partido del domingo. Los pericos vienen de perder 2-1 ante UMECIT FC, mientras que los académicos cayeron 2-0 frente al Tauro FC.

Ambos equipos buscarán recuperarse de sus respectivos tropiezos y volver a la senda de la victoria.

Lunes 26 de octubre

Veraguas United vs. Unión Coclé

Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Estadio: Toco Castillo.

La jornada 13 concluirá con el enfrentamiento entre Veraguas United y Unión Coclé.

El conjunto veragüense llega después de perder 3-1 ante el Club Atlético Independiente, mientras que los coclesanos vienen de caer 3-2 frente a Herrera FC.

Los dos equipos tendrán la oportunidad de cerrar la fecha con un resultado positivo después de sus derrotas en la jornada anterior.

Una jornada con el clásico como principal atractivo

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la LPF presenta compromisos importantes para los clubes que buscan consolidar sus aspiraciones en el campeonato.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el Tauro FC vs. Plaza Amador, un enfrentamiento que reúne historia, rivalidad y dos equipos que llegan con victorias recientes.

El sábado, el estadio Rommel Fernández Gutiérrez será el escenario de un nuevo capítulo del clásico nacional, con el Tauro buscando ampliar su ventaja histórica y el Plaza Amador intentando reducir la diferencia en el registro de enfrentamientos directos.