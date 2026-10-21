LPF Tauro FC vs Plaza Amador | Clásico nacional duelo de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026

Conoce cómo llegan ambos clubes en este partido que acapara todos los focos en el fútbol panameño.

Panamá/El Tauro FC y el Plaza Amador se enfrentarán este sábado 24 de octubre en una nueva edición del Clásico Nacional del fútbol panameño.

Los placinos llegan como líderes de la Conferencia Este, mientras que los taurinos buscarán sumar tres puntos para mejorar su posición en la tabla. El encuentro podrá verse a través del canal de YouTube de TVMAX Panamá.

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Plaza Amador llega como líder; Tauro busca escalar posiciones

El Plaza Amador afronta el clásico en un buen momento dentro del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El conjunto placino lidera la Conferencia Este con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y una derrota, sufrida ante el San Francisco FC.

Con 12 partidos disputados, los leones buscarán mantener su ventaja en la clasificación y conseguir un resultado que les permita consolidar su posición en la parte alta de la conferencia. El clásico representa una nueva prueba para un equipo que ha logrado sostenerse entre los protagonistas del campeonato.

Por su parte, el Tauro FC ocupa la cuarta posición de la Conferencia Este con 17 puntos, tras registrar cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. El equipo albinegro suma 18 goles a favor y 13 en contra, números que reflejan su capacidad para encontrar el arco rival, aunque también deberá mantener la concentración defensiva ante uno de los equipos más regulares del torneo.

La diferencia de diez puntos entre ambos clubes añade un ingrediente importante al enfrentamiento. Mientras Plaza Amador intentará ampliar su ventaja en el liderato, Tauro buscará recortar distancias y fortalecer sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.

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Los goleadores que pueden marcar la diferencia

El Clásico Nacional también pondrá frente a frente a futbolistas que han tenido protagonismo en el apartado ofensivo durante la temporada.

En el Tauro FC, Johused Peñalba encabeza la lista de goleadores del equipo con seis anotaciones. Detrás de él aparecen Cristian Quintero, Darwin Pinzón y Jan Vargas, cada uno con tres tantos.

La producción ofensiva de Peñalba será uno de los aspectos a seguir para los taurinos, que necesitarán aprovechar sus oportunidades frente a un Plaza Amador que buscará imponer condiciones.

En el conjunto placino, Héctor Ríos lidera la tabla de artilleros del equipo con siete goles. También destacan Everardo Rose y José “Gasper” Murillo, ambos con tres anotaciones.

Ríos tendrá la oportunidad de ampliar su registro goleador en uno de los partidos más representativos del fútbol panameño, mientras que Rose y Murillo aparecen como otras alternativas ofensivas para el equipo que encabeza la Conferencia Este.

Antecedentes recientes del Clásico Nacional

Los últimos cinco enfrentamientos entre Tauro FC y Plaza Amador muestran una rivalidad con resultados variados y partidos en los que ambos equipos han tenido oportunidades de imponerse.

El antecedente más reciente corresponde al 8 de agosto de 2026, cuando Plaza Amador venció 3-2 al Tauro. Antes, el 4 de abril, los taurinos superaron 1-0 a los placinos, mientras que el 31 de enero de 2026 Plaza Amador se impuso por 1-0.

En los compromisos disputados durante 2025, el Plaza Amador consiguió una victoria por 3-2 el 17 de octubre, mientras que Plaza Amador ganó 3-1 el 26 de julio.

Estos resultados reflejan la competitividad de los enfrentamientos entre ambos clubes. En los cinco partidos más recientes, Plaza Amador suma cuatro victorias y Tauro FC una, sin empates en ese período.

Un clásico con objetivos diferentes

El encuentro del sábado presenta dos necesidades competitivas. El Plaza Amador intentará defender el liderato de la Conferencia Este y reafirmar su regularidad, mientras que el Tauro FC buscará aprovechar la importancia del clásico para conseguir una victoria que le permita acercarse a los primeros puestos.

Más allá de la rivalidad histórica, los puntos en disputa pueden tener incidencia directa en la clasificación de ambos equipos de cara a las próximas jornadas del Apertura 2026.

El Clásico Nacional entre Tauro FC y Plaza Amador promete una nueva jornada de rivalidad en la LPF, con goleadores que buscarán ser protagonistas y dos equipos que llegan con objetivos claros en la Conferencia Este.