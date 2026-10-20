LPF | Resultados completos de la jornada 12 y la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Plaza Amador se afianza en el liderato del Este y San Francisco suma tres puntos en la jornada 12.

Panamá/La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó victorias importantes para Plaza Amador, San Francisco FC, CAI, UMECIT FC y Tauro FC, con movimientos en la lucha por las primeras posiciones de las conferencias Este y Oeste.

La acción de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la LPF estuvo marcada por goles decisivos, un doblete, expulsiones y resultados que mantienen la disputa por los puestos de clasificación en ambas conferencias.

En el Este, Plaza Amador reafirmó su condición de líder tras vencer al Deportivo Árabe Unido. En el Oeste, San Francisco FC se impuso por la mínima diferencia al CD Universitario, mientras que el Club Atlético Independiente (CAI) consiguió una victoria contundente ante Veraguas United.

Plaza Amador vence al Árabe Unido y fortalece su liderato

Plaza Amador derrotó 2-0 al Deportivo Árabe Unido y llegó a 27 puntos para consolidarse en el primer lugar de la Conferencia Este.

El conjunto placino encontró la ventaja al minuto 45 por medio de Daivis Murillo, quien anotó justo antes del descanso. Cuando el encuentro llegaba a su final, Héctor Ríos marcó al 90+6 para sentenciar el triunfo.

Con este resultado, Plaza Amador amplió su ventaja sobre el Expreso Azul, que se mantiene segundo con 22 unidades, cinco menos que los placinos.

San Francisco FC derrota al CD Universitario

El San Francisco FC venció 1-0 al CD Universitario en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, gracias a un gol de Kevin Galván al minuto 31.

El conjunto franciscano supo administrar la ventaja durante el resto del compromiso para asegurar tres puntos importantes en la Conferencia Oeste.

La victoria le permitió al equipo mantener su protagonismo en la parte alta de la clasificación, mientras que Universitario se quedó sin sumar en esta jornada.

CAI supera a Veraguas United en un partido con expulsiones

El Club Atlético Independiente (CAI) derrotó 3-1 a Veraguas United en un encuentro condicionado por las expulsiones del conjunto veragüense.

Los vikingos comenzaron con fuerza y se adelantaron rápidamente con anotaciones de Martín Ruiz, al minuto 6, y Jordan Girón, al 16.

La situación se complicó para Veraguas United al minuto 37, cuando Samid Wynter fue expulsado. Dos minutos después, Jafet Obando convirtió un penal para ampliar la ventaja del CAI a 3-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Carlos Hernández, máximo goleador del torneo, descontó al minuto 80. Sin embargo, Veraguas terminó el encuentro con nueve jugadores tras sufrir una segunda expulsión.

El triunfo permitió al CAI escalar al tercer puesto de la Conferencia Oeste, mientras Veraguas United conservó la segunda posición.

UMECIT FC vence al Alianza FC pese a la reacción verdolaga

El UMECIT FC derrotó 2-1 al Alianza FC en un partido que tuvo goles, una expulsión y un cierre de máxima tensión.

Ronaldo Ford abrió el marcador al minuto 8, dando ventaja temprana al conjunto universitario. Al 34, el colombiano Edwin Tello, del Alianza FC, fue expulsado por conducta antideportiva tras golpear a Manuel Gómez.

Apenas comenzó la segunda mitad, Alberto Saldaña anotó al minuto 46 para ampliar la ventaja de UMECIT a 2-0.

Pese a jugar con diez hombres, Alianza reaccionó y encontró el descuento por medio de John Alvarado, quien puso el 2-1 y devolvió la incertidumbre al encuentro. Sin embargo, UMECIT logró conservar la ventaja hasta el pitazo final.

Herrera FC remonta y derrota a Unión Coclé

El Herrera FC derrotó 3-2 a Unión Coclé en un partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con este resultado, el conjunto herrerano sumó tres puntos importantes en la Conferencia Oeste, mientras que Unión Coclé continúa en el último lugar de la clasificación.

Pese a la derrota, el equipo coclesano intentó competir hasta el final en busca de un resultado positivo. Sin embargo, Herrera FC logró quedarse con la victoria por un marcador de 3-2 y mejorar su registro en el campeonato.

Tauro FC se impone al Sporting San Miguelito

El Tauro FC venció 2-0 al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza, con una actuación decisiva de Johused Peñalba.

El delantero taurino abrió el marcador al minuto 68 y completó su doblete al 88, asegurando una victoria importante para su equipo en la jornada 12.

El triunfo le permitió al Tauro sumar tres puntos en la lucha por mejorar su posición en la Conferencia Este.

Tabla de posiciones de la LPF: Apertura 2026