LPF resultado| Tauro FC impone su ley a Sporting San Miguelito en cierre de la jornada 12

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el 'Clásico Nacional' Tauro FC vs Plaza Amador, el sábado 24 de octubre a las 8:30 p.m. por el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Tauro FC consiguió una importante victoria por 2-0 ante Sporting San Miguelito, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el COS Sports Plaza.

El protagonista del compromiso fue Johused Peñalba, quien marcó los dos goles del conjunto taurino para asegurar los tres puntos. El delantero abrió el marcador al minuto 68 y sentenció el encuentro al 88, firmando un doblete que le permitió a Tauro FC quedarse con la victoria.

Tras una primera parte sin goles, el equipo taurino encontró la fórmula para romper el equilibrio en el segundo tiempo y amplió la ventaja en los minutos finales, dejando sin respuesta al Sporting San Miguelito.

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Estadísticas del partido

En cuanto a la posesión del balón, ambos equipos terminaron igualados con un 50 % cada uno. Sin embargo, Tauro FC registró una mayor cantidad de ataques, con 93, frente a los 72 del Sporting San Miguelito.

En los saques de esquina, el encuentro también terminó empatado, con dos para cada equipo. Sporting San Miguelito registró un fuera de juego, mientras que Tauro FC acumuló dos.

En el apartado disciplinario, el conjunto académico recibió cuatro tarjetas amarillas, por dos del equipo taurino. Ninguno de los dos clubes sufrió expulsiones.

Con este resultado, Tauro FC cerró una destacada presentación en la jornada 12 del Apertura 2026, con Johused Peñalba como la gran figura del encuentro gracias a sus dos anotaciones.