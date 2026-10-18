LPF | UMECIT FC vence al Alianza FC en partido marcado por una expulsión y susto médico

Panamá/UMECIT FC derrotó 2-1 al Alianza FC en el partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El encuentro tuvo goles desde el primer tiempo, una expulsión por conducta antideportiva y un cierre en el que los aliancistas, pese a jugar con diez hombres, presionaron hasta el final en busca del empate.

El conjunto universitario comenzó con fuerza y encontró la ventaja al minuto 8, cuando Ronaldo Ford envió el balón al fondo de la red para colocar el 1-0. El gol le permitió a UMECIT tomar la iniciativa y afrontar el resto de la primera mitad con una ventaja en el marcador.

El partido tuvo un momento de tensión al minuto 34, cuando el colombiano Edwin Tello, del Alianza FC, fue expulsado por una conducta antideportiva tras propinarle un fuerte golpe a Manuel Gómez.

El incidente tuvo consecuencias para el jugador de UMECIT, quien no pudo continuar en el encuentro y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La expulsión dejó al Alianza con diez futbolistas durante buena parte del compromiso, una situación que obligó al equipo a reorganizarse para intentar mantenerse en la pelea por el resultado.

Alberto Saldaña amplía la ventaja y Alianza responde

Apenas comenzó la segunda mitad, Alberto Saldaña apareció al minuto 46 para marcar el segundo gol de UMECIT y colocar el 2-0. El tanto parecía encaminar la victoria de los universitarios, que aprovecharon el inicio del complemento para ampliar la diferencia.

Sin embargo, el Alianza FC, dirigido por el entrenador Jair Palacios, no bajó los brazos. Pese a la inferioridad numérica, el conjunto verdolaga reaccionó y encontró el descuento por medio de John Alvarado, que puso el 2-1 y devolvió la incertidumbre al partido.

A partir de ese momento, los aliancistas adelantaron sus líneas y llevaron a UMECIT a replegarse en su propio campo. Con un hombre menos, Alianza presionó en busca del empate y mantuvo la tensión hasta el pitazo final, aunque no logró encontrar el gol que le permitiera rescatar un punto.

UMECIT se consolida en el tercer puesto

Con este resultado, UMECIT FC alcanza los 19 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Conferencia Este del Torneo Apertura 2026.

Por su parte, Alianza FC permanece con 14 unidades y ocupa el quinto puesto de la clasificación, por lo que tendrá que buscar una reacción en las próximas jornadas para mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación.

La victoria representa un paso importante para los universitarios, mientras que Alianza se marcha con la frustración de una derrota en un partido en el que, incluso con diez jugadores, luchó hasta el final por cambiar la historia.