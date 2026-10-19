MLB noticias| Daniel Espino: el panameño cerró fuerte su primera campaña en las Grandes Ligas

Panamá/El panameño Daniel Espino dejó atrás el sinsabor de haber cargado con la derrota en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Esto lo hizo con una actuación sólida que, al final, selló su primera temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

Este lunes 19 de octubre se jugaba el sexto partido del duelo por el banderín del Joven Circuito. Los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay medían fuerza en un partido clave para sus aspiraciones de ganar la liga y avanzar a la Serie Mundial. En medio de la gran presión que representa un encuentro de esta clase, Espino sacó a relucir una calma poco usual para un lanzador novato.

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Los Guardianes perdían por marcador de 1 carrera por 3. Se jugaba la parte baja del cuarto episodio, los Rays tenían corredores en primera y segunda base con dos outs cuando Espino llegó al montículo. El panameño sacó el último out de esa entrada mediante un elevado de Junior Caminero.

El serpentinero volvió a la lomita para el quinto capítulo y sacó los tres outs sin complicaciones. Chandler Simpson bateó una roleta y fue puesto out en la primera base, Víctor Mesa Jr. se ponchó y Jonny De Luca quedó out en la almohadilla inicial tras pegar rodado en dirección a la tercera base.

Espino cumplió su misión, mantuvo a los Guardianes en la contienda al no permitir imparables ni carreras, con un ponche propinado en un episodio y un tercio. Esta fue su sexta presentación en la postemporada en la que registró una derrota y una efectividad de 3.60.

Aunque los Guardianes se llevaron la derrota ante los Rays, y no lograron avanzar a la Serie Mundial, la actuación de Espino fue un punto destacado del equipo de Cleveland en el partido. De esta manera, el joven capitalino de 25 años de edad le puso fin a un año que será inolvidable para él tras jugar en los playoffs en su primera campaña en las Gran Carpa.

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