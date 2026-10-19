MLB noticias| Aaron Boone y los Yankees seguirán juntos en 2027. Aseguran fuentes de las Grandes Ligas

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Estados Unidos/Aaron Boone regresará como manager de los Yankees en 2027, según le informó una fuente a Bryan Hoch, de MLB.com. El equipo no ha hecho comentarios al respecto.

Boone afrontará en 2027 el último año de su contrato con los Yankees, lo que marcará su décima temporada al frente del equipo de Nueva York. En 2026, los Yankees terminaron con 93 victorias y aseguraron el primer puesto de Comodín. Barrieron a los Medias Rojas en dos partidos en la Serie de Comodines, pero luego fueron barridos por los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana.

En sus nueve temporadas con los Yankees, los equipos de Boone han ganado tres títulos de la División Este de la Liga Americana y han llegado a la postemporada en ocho ocasiones; la única vez que quedaron fuera fue en 2023. Durante ese periodo, los Yankees han avanzado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) en tres ocasiones, incluida una presentación en la Serie Mundial de 2024, donde cayeron ante los Dodgers.

Se daba por hecho que Boone regresaría en 2027. Aunque la temporada de los Yankees terminó de manera decepcionante, el club ha sido uno de los más competitivos de las Grandes Ligas en cada una de las temporadas bajo la dirección de Boone. Sus 790 victorias durante el mandato de Boone los sitúan solo por detrás de los Dodgers (849 victorias) en los últimos nueve años.

Trayectoria

Aaron Boone es una de las figuras más reconocidas de los Yankees de Nueva York en la era reciente. Fue nombrado mánager en diciembre de 2017 y asumió el cargo para la temporada 2018, después de una carrera como jugador de Grandes Ligas.

Su etapa al frente del equipo ha estado marcada por temporadas ganadoras, varias participaciones en los playoffs, una aparición en la Serie Mundial y la presión constante de dirigir una franquicia con 27 campeonatos de Serie Mundial.

Las temporadas más importantes

2018: un debut de 100 victorias

En su primera temporada, Boone consiguió 100 triunfos. Los Yankees avanzaron desde el partido de comodín, pero fueron eliminados por los Medias Rojas en la Serie Divisional. Boston terminó ganando la Serie Mundial.

2019: 103 victorias y título divisional

Los Yankees lograron uno de los mejores registros de su historia reciente: 103 victorias y 59 derrotas. Sin embargo, cayeron ante los Astros de Houston por 4-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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2022: dominio en la división, eliminación ante Houston

Con 99 victorias, Nueva York ganó la División Este de la Liga Americana. Aaron Judge conectó 62 jonrones en la temporada regular, pero los Yankees fueron barridos por Houston en la Serie de Campeonato, perdiendo los cuatro encuentros.

2024: su primera Serie Mundial como mánager

Es el logro más importante de su trayectoria como dirigente. Los Yankees ganaron la división con marca de 94-68, eliminaron a Kansas City y Cleveland y conquistaron el campeonato de la Liga Americana. En la Serie Mundial perdieron 4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles.

2025 y 2026: eliminaciones tempranas

En 2025, los Yankees ganaron su serie de comodín contra Boston, pero Toronto los eliminó en la Serie Divisional. En 2026 volvieron a superar a Boston en la serie de comodín, antes de caer en tres partidos consecutivos ante Tampa Bay en la Serie Divisional.

Información de Brent Maguire (MLB.com)