El mercado de las Grandes Ligas se sacude con los contratos millonarios del utility panameño Edmundo Sosa y los cotizados lanzadores Adrián Morejón, Nick Martínez y Alex Vesia.

Panamá/Los Mellizos de Minnesota alcanzaron un acuerdo contractual por dos años y 17.5 millones de dólares con el utility panameño Edmundo Sosa.

El jugador infielder y jardinero se desempeñó durante las últimas cinco campañas con los Filis de Filadelfia, sirviendo como un importante bateador derecho.

Durante la temporada 2026, Sosa bateó para .247 con 9 jonrones, 44 carreras impulsadas y un OPS de .712 en 84 partidos, viendo acción defensiva en segunda base, tercera base, campo corto y jardín izquierdo. A lo largo de sus ocho temporadas en las Grandes Ligas, el panameño registra un promedio de bateo de .273 frente a lanzadores zurdos.

Adrián Morejón acuerda un mega contrato con los Azulejos de Toronto

El relevista zurdo cubano Adrián Morejón llegó a un acuerdo por cinco años y 115 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, pacto que incluye un bono por firma de 15 millones de dólares. En la contienda 2026 con los Padres de San Diego, Morejón dejó una efectividad de 2.83 y 107 ponches a lo largo de 86 entradas lanzadas. El serpentinero destaca por un repertorio eléctrico encabezado por su recta superior a las 99 millas por hora y una tasa de ponches del 30.4 %.

Nick Martínez se suma a la rotación de los Medias Blancas de Chicago

El derecho veterano Nick Martínez, de 36 años y ascendencia cubana, acordó un contrato de dos años y 44 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago tras convertirse en agente libre desde los Rays de Tampa Bay. En 2026, Martínez fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas tras completar 31 aperturas con efectividad de 3.10 y un récord personal de 180 entradas lanzadas. Además, registró una efectividad de 2.81 en la postemporada, abriendo el Juego 1 de la Serie Mundial.

Alex Vesia fortalece el bullpen de los Mets de Nueva York

Los Mets de Nueva York incorporaron a su cuerpo de pitcheo al relevista zurdo Alex Vesia mediante un contrato de tres años y 39 millones de dólares. Vesia llega procedente de los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que registró una efectividad de 2.64 y 74 ponches en 58 episodios en 2026. Su recta de cuatro costuras lideró las Mayores en movimiento vertical inducido (IVB) con 21.2 pulgadas, afianzándose como uno de los ponchadores más dominantes de la liga.

Con información de MLB.