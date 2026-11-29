Las autoridades establecieron por seguridad una "zona de exclusión a la navegación" de una milla náutica alrededor del convoy que transporta el buque hacia Cartagena, un puerto situado en el sureste de España.

Madrid, España/El buque con 7,000 toneladas de gasóleo que naufragó frente a Ibiza en una zona ecológicamente sensible debería llegar el miércoles al puerto español de Cartagena, hacia donde es remolcado, anunció este domingo el Ministerio de Transportes en Madrid.

El Med Emre, un buque de bandera maltesa propiedad de la empresa turca YMN Tankers, volcó en la noche del miércoles al jueves a 30 millas náuticas (56 km) al norte de Ibiza, en el archipiélago español de Baleares, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo para prevenir un posible vertido contaminante.

"El remolque navega a una velocidad de entre 1 y 2 nudos. De mantenerse esa velocidad, se estima que el barco llegue al puerto de Cartagena el miércoles", indicó el Ministerio de Transportes.

"La mancha identificada ayer en la zona de la zozobra ha desaparecido y no se han detectado nuevas manchas durante el remolque", se congratuló el ministerio.

Las autoridades establecieron por seguridad una "zona de exclusión a la navegación" de una milla náutica alrededor del convoy que transporta el buque hacia Cartagena, un puerto situado en el sureste de España.

Hasta el momento, el Gobierno español ha reiterado que no se ha registrado ningún vertido.

España conserva vivo el recuerdo de la catástrofe del Prestige, el petrolero de bandera bahameña que se hundió en noviembre de 2002 frente a las costas de Galicia, en el noroeste del país.

Unas 63,000 toneladas de fuel se derramaron al mar y contaminaron 2.900 kilómetros de litoral, en uno de los peores desastres ambientales de la historia de Europa.