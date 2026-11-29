En el Pacífico, las lluvias se concentrarán en la tarde. Predominará el calor, con temperaturas máximas de hasta 35 °C.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde la Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro podrían registrarse aguaceros de moderados a fuertes durante la mañana y la tarde. En el resto de la vertiente del Caribe se esperan lluvias ligeras e intermitentes, según el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Caribe, las lluvias serán débiles y aisladas durante la madrugada. Para la noche se prevén chubascos de ligeros a moderados con posibles tronadas en Colón y Guna Yala. En el norte de Veraguas y en la comarca Ngäbe Buglé se esperan lluvias ligeras e intermitentes.

En el Pacífico, la madrugada y la mañana transcurrirán sin fenómenos significativos. Por la tarde podrían presentarse aguaceros de ligeros a fuertes en sectores de Darién, las comarcas emberá y la provincia de Panamá. En Panamá Oeste, la península de Azuero y Chiriquí, los aguaceros serán más aislados. Por la noche predominará el cielo despejado.

Temperaturas y radiación ultravioleta

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C, con valores de 10 °C a 20 °C en las zonas montañosas y la cordillera Central. Las máximas estarán entre 31 °C y 35 °C en gran parte del país y entre 16 °C y 26 °C en la cordillera Central.

Los índices de radiación UV-B serán de altos a muy altos en el territorio nacional y alcanzarán niveles extremos en zonas marítimas del Pacífico. El boletín recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Oleaje y vientos

En el litoral Caribe se esperan olas de 1.2 a 1.8 metros, con periodos de 8 a 9 segundos y condiciones de precaución. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.4 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 16 segundos. El pronóstico señala condiciones de advertencia en las costas de la península de Azuero.

En la mayor parte del istmo predominarán los vientos del norte, con velocidades de 10 a 25 km/h. En el occidente de Chiriquí y en Darién se prevén vientos débiles del sur.