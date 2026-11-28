La CSS indicó que estas entregas buscan fortalecer el abastecimiento de medicamentos de alta demanda y mejorar la disponibilidad de tratamientos para los asegurados.

Más de 2.4 millones de tabletas de irbesartán de 300 miligramos llegarán a las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS) a partir del 2 de diciembre, mientras que otros 42 medicamentos tienen entregas programadas hasta el 10 de diciembre, como parte de un nuevo ingreso de fármacos valorado en $7.4 millones.

Se proyecta recibir medicamentos por un valor estimado de $37.4 millones hasta el próximo 30 de diciembre, como parte de las acciones para reforzar el abastecimiento en las farmacias.

La institución informó que, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2026, recibió 97 medicamentos distintos, valorados en $5.7 millones, que ya están disponibles en las farmacias de la red institucional.

A estas entregas se sumarán otros 42 medicamentos, cuya llegada está confirmada entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre, con una inversión estimada de B/.7.4 millones.

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En el caso del irbesartán de 300 miligramos, utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, la CSS tiene programado recibir el lunes 30 de noviembre un total de 2,414,400 tabletas. Una vez ingresen al inventario, comenzará su distribución hacia las unidades ejecutoras y se espera que estén disponibles en la red institucional a partir del miércoles 2 de diciembre.

La CSS indicó que estas entregas buscan fortalecer el abastecimiento de medicamentos de alta demanda y mejorar la disponibilidad de tratamientos para los asegurados.

¿Cómo está el inventario de medicamentos de la CSS?

Según el balance al 27 de noviembre, la institución mantiene existencias de 530 de los 560 medicamentos que abastece, lo que representa cerca del 95% del inventario institucional. Estos productos se encuentran en las instalaciones de salud y en los centros de distribución ubicados en Panamá, Divisa y Chiriquí.

Además, los 36 medicamentos incluidos en la lista de seguimiento prioritario denominada Faro cuentan con existencias, de acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Logística.

La institución también tiene otros 104 medicamentos solicitados a proveedores, por un valor estimado de $15.2 millones, mientras que 50 productos adicionales están en proceso de compra, por $14.8 millones.

La CSS recomendó a los asegurados consultar previamente la plataforma Mi Farma Digital para verificar si el medicamento que necesitan está disponible en la instalación de salud a la que acuden.

Estas acciones forman parte del plan de abastecimiento anunciado por el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, para fortalecer la disponibilidad de medicamentos y garantizar la continuidad de los tratamientos de la población asegurada.