UNE concentra más de la mitad de los adherentes de las agrupaciones en formación. El informe del Tribunal Electoral también revela que el 51.29 % de los ciudadanos del Registro Electoral no tiene afiliación partidista.

Ciudad de Panamá, Panamá/El camino para convertirse en partido político avanza a distintos ritmos para siete agrupaciones en Panamá, al menos así lo revelan cifras del Tribunal Electoral.

Mientras Unidos para la Nueva Era (UNE) reúne más de 8 mil inscritos, el Partido Auténtico Nacional registra apenas dos, según las estadísticas basadas en el corte del 26 de noviembre.

Entre ambos extremos están otras cinco organizaciones que buscan sumar ciudadanos a sus filas. En conjunto, los siete colectivos en formación agrupan a 14,781 adherentes, de acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral.

UNE encabeza las inscripciones

Con 8,283 miembros, UNE, que lidera el expresidente Martín Torrijos, concentra más de la mitad de los inscritos en las agrupaciones en formación.

Le siguen Acción Ciudadana Independiente, con 2,715 adherentes, y el Partido Nacional Humanitario, con 2,278. Más atrás aparecen el Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte, con 651; el Partido Reconstrucción Ciudadana, con 494; el Movimiento Radix, con 358, y el Partido Auténtico Nacional, con dos.

En tanto, la coalición Vamos espera luz verde para convertirse en partido en formación.

Los partidos constituidos mantienen las mayores membresías

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) conserva el registro más numeroso, con 556,772 inscritos. Le siguen Realizando Metas, con 269,437; Cambio Democrático, con 260,232, y el Partido Panameñista, con 235,889.

El resto de la membresía se distribuye entre el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), con 77,901 adherentes; Movimiento Otro Camino, con 51,649; Frente Amplio por la Democracia, con 44,942; Alianza, con 26,390, y el Partido Popular, con 20,209.

La mayoría permanece sin afiliación

Las agrupaciones buscan sumar respaldo en un escenario en el que más de la mitad de los ciudadanos del Registro Electoral no pertenece a ningún partido.

El informe contabiliza 1,558,202 panameños inscritos en colectivos constituidos o en formación, de un Registro Electoral de 3,198,590 ciudadanos.

Esto representa una afiliación del 48.71 %, mientras que el 51.29 % permanece sin inscripción partidista.