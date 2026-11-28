En la audiencia, el juez de garantías declaró legal la aprehensión, dio por formulada la imputación y ordenó la detención provisional del investigado.

Un hombre permanecerá detenido provisionalmente por su presunta vinculación con el robo de dinero a un ciudadano en la provincia de Coclé, luego de que supuestamente se ganara su confianza tras una transacción comercial y lo acompañara durante varias horas antes de apoderarse del efectivo.

La medida cautelar fue decretada la tarde de este viernes 27 de noviembre, durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Aguadulce.

La Fiscalía Regional de Coclé, a través de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio Económico, logró que se le imputaran cargos por la presunta comisión del delito de robo agravado.

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De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en julio de 2026. El sospechoso, procedente de la provincia de Veraguas, presuntamente se acercó a la víctima después de que esta realizara una transacción comercial, se ganó su confianza y permaneció con ella durante varias horas, hasta que finalmente se apoderó del dinero.

En la audiencia, el juez de garantías declaró legal la aprehensión, dio por formulada la imputación y ordenó la detención provisional del investigado.

La Fiscalía sustentó su solicitud en los elementos de convicción recabados y los riesgos procesales identificados durante la investigación.

El caso continúa bajo investigación, mientras tanto, el sindicado permanecerá detenido los siguientes meses.