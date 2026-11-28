Argentina y Reino Unido se enfrentan en Hamburgo por explotación petrolífera en Malvinas

Hamburgo, Alemania./La demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas fue rechazada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), anunció este sábado esa corte, que tiene sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

Argentina había solicitado al TIDM que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago. En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal rechazó los argumentos argentinos, en una votación en la que 18 jueces rechazaron las pretensiones argentinas, mientras que tres las habían aprobado.

La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa en un 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El gobierno argentino inició el pasado 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, debido a ese proyecto petrolífero, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal de Hamburgo la adopción de medidas provisionales, invocando un artículo de CONVEMAR.

Esa corte debe resolver si corresponde adoptar medidas provisionales para impedir o limitar el avance de la explotación petrolera mientras se tramita el arbitraje, por un tribunal especialmente constituido para el caso, sin que se haya anunciado hasta ahora una fecha para sus audiencias ni una sede definitiva para su funcionamiento.

El objetivo es evitar que se consolide una explotación de hidrocarburos antes de que el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia de fondo pueda pronunciarse.

Impedir nuevas perforaciones

"Cualquiera que sea el resultado [en Hamburgo], Argentina continuará cuestionando la legalidad del proyecto", explica a la AFP Klaus Dodds, profesor de geopolítica de la Universidad de Middlesex (Londres) y uno de los principales especialistas británicos en la disputa por la soberanía de las Malvinas y las relaciones entre ambos países.

"La extracción de petróleo en las Falklands [Malvinas] y sus alrededores ha sido siempre una línea roja para Argentina. Hace ya mucho tiempo quedaron atrás incluso los proyectos de creación de una zona conjunta de exploración petrolera, que se llegaron a plantear durante la etapa de Blair y Menem", añade Dodds.

Durante las audiencias celebradas el 10 y el 11 de noviembre, la delegación argentina solicitó, entre otras cosas, que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

El planteamiento argentino se apoya en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostiene que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Londres defiende el desarrollo de los recursos naturales de las islas y sostiene la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

Intereses internacionales

Este caso generado por la controversia por Sea Lion abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas.

Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos.

Ahora, la explotación de hidrocarburos incorpora un elemento económico de enorme importancia, como es el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

El desarrollo petrolero puede modificar las condiciones económicas y estratégicas de las islas y aumentar los intereses internacionales involucrados.

"El gran factor que permanece en segundo plano en cualquier análisis de la gestión diplomática actual de esta cuestión es Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump", afirma, a la AFP, Eric Loefflad, profesor de la Universidad de Exeter, especialista en Derecho Internacional y estudioso de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas.

"Trump parece especialmente interesado en utilizar las islas como una ficha de negociación frente a ambos países", añade Loefflad.