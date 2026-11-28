Las Canaleras buscan hacer historia en Texas frente a las campeonas olímpicas. Este partido lo podrás escuchar a través de TVN Radio 96.5 fm desde las 1:00 pm.

Panamá/El Campeonato Concacaf W 2026 entra en su etapa más decisiva desde el Texas Health Mansfield Stadium en Mansfield, Texas.

En el choque estelar del cuadro de cuartos de final, la Selección Femenina de Panamá afronta un reto de máxima exigencia ante la potente Selección Femenina de Canadá.

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En juego no solo está el pase a las semifinales del torneo continental, sino también la ansiada clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y el boleto a los Juegos Olímpicos.

Canadá llega al torneo en su novena participación, luego de obtener su clasificación directa por su posición en el ranking de la confederación. Las norteamericanas buscarán conquistar su tercer título regional, después de proclamarse campeonas en 1998 y 2010.

Su trayectoria internacional respalda su condición de favorita, con ocho participaciones en Copas Mundiales Femeninas y cinco presencias olímpicas, incluyendo la medalla de oro en Tokio 2020, además de los bronces obtenidos en Londres 2012 y Río 2016. Entre sus principales figuras destacan la capitana Jessie Fleming y la atacante Olivia Smith.

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Panamá llega con confianza y una campaña perfecta

Por su parte, Panamá afronta su quinta participación histórica en el Campeonato Concacaf W con el impulso de una sobresaliente actuación en las clasificatorias 2025-2026. Las Canaleras terminaron como líderes del Grupo E con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas.

El equipo dirigido por Toña Is tiene entre sus principales objetivos conseguir su segunda clasificación a una Copa Mundial Femenina, luego de su histórico debut en Australia y Nueva Zelanda 2023, y continuar con la aspiración de alcanzar por primera vez unos Juegos Olímpicos.

La mejor actuación panameña en el Campeonato Concacaf W se produjo en 2018, cuando terminó en el cuarto lugar. En el apartado ofensivo, Amarelis De Mera, con tres goles, y Lineth Cedeño, con dos, figuran entre las principales anotadoras de la selección desde 2010.

Estadísticas y antecedentes del Panamá vs. Canadá

El enfrentamiento entre Panamá y Canadá vuelve a escena en una competición oficial de Concacaf por primera vez desde 2022, cuando las canadienses se impusieron por 1-0 con una anotación de Julia Grosso.

Las Canaleras llegan con una racha de cuatro victorias consecutivas en torneos de Concacaf, igualando su mejor registro histórico, alcanzado durante el proceso de 2022.

Canadá, en tanto, mantiene un rendimiento destacado en la región, con 10 triunfos, un empate y una derrota en sus últimos 12 partidos de torneos de Concacaf. Su único revés en ese periodo fue ante Estados Unidos, en julio de 2022.

En la fase clasificatoria, Ericka Arauz, con cuatro goles, y Riley Cohn, con tres, fueron responsables de la mitad de los 14 tantos anotados por Panamá.

También sobresalió Karla Riley, quien lideró al equipo en disparos a puerta con 10 intentos y dos goles. En defensa, Carina Baltrip-Reyes registró 11 despejes, cinco intercepciones y un 80 % de efectividad en duelos aéreos ganados.

Estados Unidos goleó a El Salvador y clasificó al Mundial 2027

En los primeros encuentros de los cuartos de final, Estados Unidos consiguió una contundente victoria por 8-0 sobre El Salvador en Mansfield, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Las estadounidenses mantienen así su récord de presencia en todas las ediciones de la cita mundialista, alcanzando su décima clasificación.

El conjunto norteamericano resolvió el compromiso durante una demoledora primera mitad en la que anotó siete goles. Kennedy Wesley abrió el marcador al minuto 9, Tierna Davidson amplió la ventaja al 31' y Mallory Swanson anotó al 32'.

Posteriormente, Ashley Sanchez firmó un triplete internacional con anotaciones al 36', 39' y 43', mientras que Sophia Wilson marcó el séptimo tanto al 45'. Croix Bethune completó la goleada al minuto 80.

Estados Unidos volvió a marcar siete o más goles en una primera mitad por primera vez desde 2012. Además, registró 25 remates y generó 5.7 goles esperados (xG), sin permitir disparos a puerta de El Salvador.

Lindsey Heaps aportó dos asistencias, mientras que Lily Yohannes fue titular con 19 años y 168 días. Por su parte, la guardameta salvadoreña Riley Menendez realizó siete atajadas para evitar una diferencia todavía mayor.

Jamaica hace historia y clasifica a su tercer Mundial consecutivo

En el otro partido de cuartos de final disputado el viernes, Jamaica derrotó 3-0 a Costa Rica, aseguró su boleto a las semifinales y selló su clasificación a la tercera Copa Mundial Femenina consecutiva, tras sus participaciones en Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023.

Las Reggae Girlz hicieron historia al convertirse en la primera selección caribeña en conseguir tres clasificaciones mundialistas consecutivas.

Jody Brown abrió el marcador al minuto 16, con asistencia de Kalyssa Van Zanten. La propia Van Zanten amplió la ventaja al 59', tras un pase de Khadija Shaw, y la capitana jamaicana sentenció el encuentro al 65' mediante un tiro libre directo.

Jamaica mantiene además una particular estadística: sus ocho victorias en torneos de Concacaf han sido con la portería en cero.

Khadija Shaw llegó a 10 goles de los 35 que acumula su selección desde 2023 y registró seis remates en el encuentro. Kiki Van Zanten, por su parte, alcanzó cuatro asistencias y tres goles durante este ciclo. En Costa Rica, la portera Daniela Solera destacó con seis atajadas.

¿Cómo quedan las semifinales y el repechaje?

Con los primeros cruces resueltos, Estados Unidos y Jamaica ya aseguraron su presencia en las semifinales del Concacaf W Championship 2026. Ambos equipos se enfrentarán el martes 1 de diciembre en busca de un lugar en la gran final.

El Salvador y Costa Rica, por su parte, tendrán una nueva oportunidad de mantener vivas sus aspiraciones mundialistas en el partido de Play-In, programado para el miércoles 2 de diciembre.

El cuadro de semifinales y repechaje se completará una vez se definan las otras dos llaves de cuartos de final: Canadá vs. Panamá y México vs. Haití.

Con información de Concacaf.