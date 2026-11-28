El hombre, conocido con los alias de “vaca” o “vaquita”, viajaba desde República Dominicana hacia Colombia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano colombiano requerido por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos de drogas fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por agentes de Interpol Panamá.

Según informó la Policía Nacional, el hombre, conocido con los alias de “Vaca” o “Vaquita”, se encontraba en tránsito, procedente de República Dominicana y con destino a Colombia.

Es requerido por su presunta vinculación con conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a Estados Unidos, así como conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas.

Luego de su aprehensión, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para continuar con los trámites correspondientes.