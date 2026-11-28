La disputa surgió por la destitución de ocho funcionarios que trabajaban en Cerro Silvestre. Los afectados calificaron la medida de arbitraria y pidieron volver a sus puestos.

Arraiján, Panamá Oeste/Las destituciones de funcionarios del Concejo Municipal que trabajaban en la Junta Comunal de Cerro Silvestre mantienen la pugna entre esa junta y la Alcaldía de Arraiján.

Mientras el municipio anunció que dos juzgados civiles no admitieron cuatro amparos presentados por los trabajadores, la junta respondió que los escritos fueron corregidos y presentados nuevamente el 25 de noviembre, y cuestionó que el anuncio pudiera dar a entender que el reclamo estaba resuelto.

Según la Alcaldía, los juzgados Primero y Tercero de Circuito Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá emitieron las cuatro decisiones de rechazar los amparos de garantías.

Los funcionarios habían acudido a la justicia para cuestionar resoluciones de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del municipio, fechadas el 30 de septiembre de 2026.

La Junta Comunal sostuvo que esas decisiones “corresponden a una etapa procesal y no constituyen un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de las resoluciones administrativas”.

En su respuesta, dirigió este mensaje a la Alcaldía, a cargo de Stefany Peñalba: “a la Alcaldía de Arraiján le recordamos que la transparencia institucional debe practicarse con información completa, objetiva y sin presentar procesos judiciales en curso como asuntos definitivamente resueltos”.

El origen de la disputa

El 2 de octubre se anunció que ocho funcionarios que prestaban apoyo a la Junta Comunal de Cerro Silvestre habían sido destituidos.

Los trabajadores consideraron arbitraria la medida y solicitaron su reintegro. La presidenta del Concejo Municipal cuestionó que, de los más de 72 funcionarios de esa institución, las destituciones se concentraran en quienes trabajaban en Cerro Silvestre.

Entre los casos que detalló la Alcaldía figuran los de Yesenia Esther Sánchez de la Cruz y Vielka Rudas Ojo. El 9 de noviembre, el Juzgado Primero resolvió no admitir sus demandas de amparo ni los poderes de representación. En el caso de Sánchez, la jueza suplente Maricel Karin Chu Paredes dispuso, además, que el expediente se archivara una vez que la decisión quedara en firme.

Ambas decisiones se comunicaron mediante edictos fijados el 11 de noviembre. Dos semanas después, según la Junta Comunal, los funcionarios presentaron los escritos corregidos ante el Órgano Judicial.