La enfermedad renal crónica tiene cinco etapas y, cuando alcanza su fase más avanzada, el paciente puede haber perdido cerca del 90% de la función renal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La enfermedad renal crónica puede avanzar sin presentar síntomas y muchas personas descubren que tienen daño en los riñones cuando llegan a un cuarto de urgencias. Sin embargo, dos pruebas sencillas de laboratorio permiten identificar alteraciones a tiempo y evitar que la afección avance hasta requerir diálisis o un trasplante.

El Dr. Régulo Valdés, nefrólogo y coordinador nacional de Trasplante de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que estos exámenes son la tasa de filtración glomerular estimada y la prueba de microalbuminuria en orina.

La primera permite evaluar la función renal mediante los niveles de creatinina en la sangre, tomando en cuenta factores como la edad y el sexo del paciente. La segunda detecta pequeñas cantidades de proteína en la orina, lo que puede advertir sobre un posible daño en los riñones.

El especialista destacó que estas pruebas son especialmente importantes para las personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal, como pacientes con diabetes e hipertensión arterial.

También recomendó realizarlas a quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad renal, familiares en diálisis o que han recibido un trasplante, así como a personas mayores de 60 años y con sobrepeso u obesidad.

Valdés advirtió que la enfermedad renal crónica suele ser asintomática. Según explicó, cerca del 90% de los pacientes que comienzan a recibir diálisis se enteran de que tienen problemas renales cuando acuden a un cuarto de urgencias.

Una vez detectada alguna alteración, el seguimiento médico es fundamental para frenar el deterioro de los riñones. Esto incluye mantener bajo control la presión arterial, la diabetes y los niveles de colesterol, además de adoptar hábitos saludables, realizar actividad física y mantener un peso adecuado.

La enfermedad renal crónica tiene cinco etapas y, cuando alcanza su fase más avanzada, el paciente puede haber perdido cerca del 90% de la función renal.

Por ello, el nefrólogo insistió en la importancia de acudir al médico y consultar sobre la función de los riñones, incluso cuando no se presentan síntomas.