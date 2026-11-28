Las víctimas tenían entre 5 y 9 años. Las penas sumaron 81 años, pero la condena quedó fijada en 50 por el límite legal, informó la Procuraduría.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cinco menores de entre 5 y 9 años de edad fueron víctimas de abusos sexuales por parte de un hombre que, en algunos casos, les prometió dinero para que guardaran silencio. Por estos hechos, ocurridos en la comarca Guna Yala, el agresor fue condenado a 50 años de prisión.

El Ministerio Público detalló que, a través de la Personería Municipal de Guna Yala, obtuvo la condena contra el hombre de 75 años por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de personas menores de edad.

Las penas impuestas sumaron 81 años de prisión. Sin embargo, la sanción quedó fijada en 50 años por el tope legal que establece el artículo 52 del Código Penal para el concurso de delitos, según explicó la entidad.

Los abusos ocurrieron en diciembre de 2025 y mayo de 2026. Además de agredir sexualmente a los menores, el sentenciado los hizo presenciar actos de naturaleza sexual y, en algunos casos, les ofreció pagarles para que no contaran lo sucedido.

Durante la audiencia también se impuso una pena accesoria de 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, que deberá cumplirse una vez terminada la sanción principal.