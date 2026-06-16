Tribunal confirma detención provisional para un hombre por delitos sexuales contra cinco menores

De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en la comarca Guna Yala.

Guna Yala/A solicitud de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Personería Municipal de Guna Yala, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano de 75 años de edad, vinculado a cinco investigaciones por delitos contra la libertad e integridad sexual.

Al imputado se le atribuyen cargos en la modalidad de violaciones sexuales agravadas y corrupción de personas menores de edad.

Durante la audiencia de apelación, la Personería expuso ante los magistrados los argumentos de peso por los cuales el acusado debía permanecer privado de su libertad. Tras evaluar los elementos presentados, el Tribunal decidió ratificar de forma unánime la medida de prisión preventiva que ya había sido aplicada en primera instancia por un juez de garantías de la provincia de Colón.

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Los hechos

De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en la comarca Guna Yala. Las edades de los menores oscilan entre los 5 y los 9 años.

Además de las agresiones físicas, las investigaciones revelaron que el individuo obligó a las víctimas a presenciar actos de naturaleza sexual y, en varios de los casos, les prometió dinero en efectivo a cambio de que guardaran silencio sobre lo sucedido.

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Ante la gravedad del caso, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso institucional de continuar desarrollando investigaciones objetivas y transparentes, garantizando el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales de Justicia con estricto apego a la Constitución y a la Ley.