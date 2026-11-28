La celebración del 28 de noviembre volvió a convertir las calles de La Chorrera en un escenario de encuentro familiar y orgullo patrio.

Con música, alegría y presentaciones cívicas y folclóricas, La Chorrera celebró los 205 años de independencia de Panamá de España con un desfile que reunió a más de 80 bandas estudiantiles y 18 independientes, que rindieron homenaje a la patria.

Desde tempranas horas de este sábado 28 de noviembre, residentes y visitantes se apostaron a lo largo de la ruta para disfrutar de las presentaciones de las delegaciones, cuyos integrantes demostraron disciplina, talento y preparación durante el recorrido.

La jornada también convocó a familias y espectadores de distintas edades, quienes destacaron la organización del desfile y el nivel de las presentaciones musicales.

Los más pequeños y adultos disfrutaron de las interpretaciones de las bandas, así como de las expresiones cívicas y folclóricas que marcaron la celebración.

Para los asistentes, esta fecha representa una oportunidad para honrar la historia, las raíces y las tradiciones que forman parte de la identidad panameña.

La celebración del 28 de noviembre volvió a convertir las calles de La Chorrera en un escenario de encuentro familiar y orgullo patrio.

Información de Yessica Roman