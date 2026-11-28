La preocupación también alcanza a otras zonas productivas de Azuero, particularmente Herrera, por el impacto que las condiciones climáticas pueden tener en la actividad agrícola y la economía de las familias productoras.

Unas 13 mil hectáreas de cultivos de arroz y maíz presentan afectaciones por la falta de lluvias y las condiciones climáticas en la provincia de Los Santos, donde productores advierten sobre pérdidas en los rendimientos y posibles complicaciones para la próxima cosecha.

Las afectaciones se observan en parcelas donde las plantas no lograron desarrollarse adecuadamente o produjeron mazorcas con granos incompletos, una situación que mantiene preocupados a los agricultores de la región de Azuero.

Los productores sostuvieron una reunión con autoridades del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) para exponer el impacto de la sequía y analizar alternativas de apoyo ante las pérdidas que ya enfrentan.

Max Espinosa, productor de arroz, señaló que en Tonosí los cultivos que se sembraron recientemente presentan problemas de rendimiento debido a la falta de agua. Advirtió que esta situación podría reducir la producción de arroz prevista para diciembre.

Por su parte, el productor de maíz José Villarreal explicó que algunas plantaciones quedaron pequeñas y otras desarrollaron mazorcas, pero sin llenar completamente sus granos debido a la escasez de agua y la alta radiación solar.

Ante este escenario, Darío Morales, gerente nacional agrícola del ISA, indicó que se analiza la posibilidad de aprovechar como alimento para animales aquellos cultivos que no puedan llegar a cosecha.

La preocupación también alcanza a otras zonas productivas de Azuero, particularmente Herrera, por el impacto que las condiciones climáticas pueden tener en la actividad agrícola y la economía de las familias productoras.

Los agricultores hicieron un llamado al Gobierno nacional, al presidente de la República y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que evalúen las afectaciones y establezcan medidas de apoyo para el sector.

Información de Eduardo Javier Vega