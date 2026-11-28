Los estudiantes que participaron en el desfile también aprovecharon la celebración para enviar un mensaje a los jóvenes sobre la importancia de esforzarse en sus estudios y prepararse para construir un mejor futuro.

Bajo el característico bajareque y el clima fresco de Boquete, estudiantes y delegaciones participaron este sábado 28 de noviembre en el desfile conmemorativo de los 205 años de independencia de Panamá de España, una celebración que reunió a residentes y visitantes en las principales calles del distrito chiricano.

La jornada contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien asistió a los actos protocolares y observó desde el palco el paso de las delegaciones. El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, fue el abanderado de honor.

Durante su intervención, Mulino destacó las cualidades de Boquete y afirmó que el distrito incluso pudo haber sido la capital del país.

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El mandatario también se refirió a las inversiones que se desarrollan en la región, el respaldo al sector agropecuario, la rehabilitación de caminos de producción afectados por las lluvias y los sismos, y las mejoras en infraestructura escolar.

En cuanto a la recuperación tras el terremoto en Azuero, aseguró que todas las viviendas que están en proceso de reconstrucción serán entregadas antes de finalizar el año.

Sobre el panorama económico, abordó las inversiones en el país, la situación del sector portuario y los acercamientos que mantiene el Gobierno con la empresa minera para establecer un diálogo que permita alcanzar condiciones favorables para la nación.

Por su parte, José Montenegro, del Concejo Municipal de Boquete, destacó las inversiones que se realizan en el distrito para impulsar el turismo y el sector agropecuario.

Los estudiantes que participaron en el desfile también aprovecharon la celebración para enviar un mensaje a los jóvenes sobre la importancia de esforzarse en sus estudios y prepararse para construir un mejor futuro.

Información de Iván Saldaña