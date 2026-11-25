Panamá/Las negociaciones entre los dueños de equipos de las Grandes Ligas (MLB) y la Asociación de Jugadores (MLBPA) atraviesan un momento crítico, con el riesgo de un cierre patronal cada vez más cercano, mientras el actual convenio colectivo tiene como fecha de vencimiento el próximo 1 de diciembre de 2026.

Las diferencias entre ambas partes giran principalmente en torno al modelo económico de la liga, el control de las nóminas, los salarios y la distribución de los ingresos. La propuesta de los propietarios de implementar un tope salarial ha provocado un fuerte rechazo del sindicato, que considera que esa medida limitaría el mercado y afectaría los derechos económicos de los peloteros.

A pocos días de la fecha límite, las reuniones celebradas en Nueva York el 23 y 24 de noviembre no lograron avances significativos, dejando el panorama complicado de cara a la posibilidad de un paro laboral.

Otras noticias: MLB noticias | Orioles convierten al dominicano Peralta en el lanzador mejor pagado de su historia

El tope salarial, principal punto de conflicto

La propuesta de los propietarios contempla establecer, a partir de 2028, un tope salarial de 258,2 millones de dólares por equipo, acompañado de un piso de gasto de 180,2 millones de dólares, con el argumento de reducir las diferencias económicas entre franquicias y fortalecer la paridad competitiva.

Sin embargo, la MLBPA, encabezada en las negociaciones por Bruce Meyer, rechaza la implementación de un techo salarial rígido. El sindicato considera que esta medida limitaría la capacidad de los jugadores para negociar sus contratos, afectaría los salarios de los agentes libres y podría reducir el valor de los acuerdos garantizados.

La contrapropuesta de los jugadores plantea elevar el umbral del impuesto de lujo hasta los 300 millones de dólares, aumentar el salario mínimo individual a 1,5 millones de dólares en 2027 y establecer mecanismos para incentivar el gasto de los equipos sin imponer un tope salarial.

Otras noticias: MLB noticias| Paul Goldschmidt subirá al tren para bajarse en la estación de los Mets, indica fuente

La disputa llega a los tribunales

El conflicto también escaló al terreno judicial. La MLB presentó una demanda ante un tribunal federal de Nueva York, buscando respaldar la legalidad de un eventual cierre patronal cuando expire el convenio colectivo.

La reacción del sindicato fue contundente, calificando la acción judicial como frívola y cuestionando que la liga recurra a los tribunales mientras las negociaciones siguen sin encontrar una salida.

Aunque los propietarios han realizado ajustes a su propuesta, incluyendo modificaciones en los mecanismos de distribución de ingresos y el aplazamiento del sistema de tope y piso salarial hasta 2028, las diferencias estructurales continúan siendo profundas.

Otras noticias: MLB noticias| Tarik Skubal se encamina a Nueva York donde le esperan los Mets, según fuente

¿Qué pasaría si se concreta el cierre patronal?

Si las partes no alcanzan un acuerdo antes del vencimiento del convenio, el 1 de diciembre a las 11:59 p.m. ET (10:59 p.m. en Panamá), los propietarios podrían decretar un cierre patronal que paralizaría buena parte de la actividad del béisbol.

Esto afectaría directamente el mercado de agentes libres, las firmas de contratos, los canjes y el acceso de los jugadores a las instalaciones de los equipos, poniendo en incertidumbre la planificación de la temporada 2027.

El calendario también podría verse comprometido. El Opening Day de 2027 está previsto para el 24 de marzo, por lo que un conflicto prolongado podría afectar los entrenamientos primaverales y, eventualmente, el arranque de la campaña.

A partir del 2 de diciembre, la atención estará puesta en si MLB y la MLBPA consiguen retomar el diálogo y encontrar puntos de entendimiento para evitar que el conflicto laboral se extienda y termine afectando a jugadores, franquicias y aficionados.

La posibilidad de un nuevo cierre patronal en las Grandes Ligas revive la incertidumbre en el béisbol, en un momento en el que el debate sobre el tope salarial, la competitividad y el reparto de ingresos amenaza con convertirse en el principal obstáculo para alcanzar un nuevo convenio colectivo.

Fuentes: MLB; USA Today; The Wall Street Journal.