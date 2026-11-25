Estados Unidos/El infielder agente libre Alec Bohm y los Reales llegaron a un acuerdo de dos años y US$20 millones, le informó una fuente a Mark Feinsand, de MLB.com, la mañana del miércoles. El club no ha confirmado el pacto.

Bohm ha sido durante mucho tiempo un impresionante productor de carreras, y eso continuó en el 2026 cuando el antesalista remolcó 88 rayitas por los Phillies, a pesar de haber alineado sólo dos veces en toda la temporada entre los tres primeros puestos del lineup. Bohm no quedó lejos de su marca personal de 97 impulsadas, la cual estableció en el 2023 y posteriormente igualó durante su campaña digna del Juego de Estrellas en el 2024.

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El jugador de 30 años cerró con fuerza el 2026, bateando para .298 con un OPS de .794 después de la pausa del Juego de Estrellas, antes de irse de 12-4 con un doble, un jonrón y tres impulsadas en la derrota de Filadelfia ante los Bravos en la Serie del Comodín de la Liga Nacional. Terminó la campaña con una línea ofensiva de .249/.315/.383, registrando su promedio de bateo y OPS más bajos desde un discreto 2021.

Bohm tiene la capacidad de ser un bateador de contacto de primer nivel, mostrando ese talento como novato en el 2020 cuando bateó .338 con un OPS de .881 para finalizar segundo en la votación al Premio Novato del Año de la Liga Nacional. Bateó .287 tan recientemente como en el 2025 y posee un promedio de bateo de por vida de .273, un buen recordatorio de sus capacidades tras una temporada del 2026 en la que tuvo algo de mala suerte. Según las métricas de calidad de contacto de Statcast (basadas en velocidad de salida, ángulo de lanzamiento, boletos y ponches), Bohm tuvo un promedio de bateo esperado de .265 y un wOBA esperado de .327, en comparación con sus marcas reales de .249 y .309, respectivamente.

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Bohm nunca ha tenido un poder descomunal —fijó su marca personal de 20 jonrones en el 2023— pero sin duda cuenta con la fuerza para sacarla del parque, tras conectar 15 cuadrangulares en el 2026. Aunque todos esos vuelacercas salvo uno fueron hacia el jardín izquierdo o central, el bateador derecho es muy capaz de conectar líneas hacia la banda contraria, por el jardín derecho, para conseguir sencillos o dobles.

La tercera selección global del Draft amateur del 2018 ha jugado principalmente en la tercera base desde su debut en las Grandes Ligas en el 2020, aunque también ha demostrado capacidad para desempeñarse en la inicial, cubriendo ambas posiciones prácticamente por igual en el 2023. Después de que los Phillies adquirieran al venezolano Luis Arráez procedente de los Gigantes en la Fecha Límite de Cambios del 2026, Bohm se convirtió en la opción principal en la primera base tras una reestructuración que colocó a Arráez en la intermedia, a Bryson Stott en la esquina caliente y a Bryce Harper en el jardín derecho. Bohm fue un defensor por encima del promedio en la antesala en el 2024, pero obtuvo una baja calificación en esa posición según la métrica de Outs por Encima del Promedio en el 2026.

Información de Theo DeRosa (MLB.com)

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