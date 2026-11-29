A través del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, el Gobierno ofreció al Comité acceso a toda la información de la consulta y anunció que lo convocará a una reunión en los próximos días.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno panameño pidió formalmente al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC) que acompañe la consulta ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso.

Lo hizo a través de una carta del 27 de noviembre en la que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, invitó al organismo a revisar toda la información del proceso y a presentar recomendaciones técnicas para garantizar su transparencia. El Gobierno dio a conocer la solicitud este domingo 29 de noviembre.

La carta, dirigida a Patricia Madrigal, presidenta del Comité, y a Félix Wing, integrante del organismo, también recoge la posición del ministro sobre el cierre de la mina. Navarro señaló que la consulta busca garantizar el acceso a la información sobre una mina "que fue abierta en administraciones anteriores y que requiere ser cerrada ordenadamente".

En un comunicado, Navarro anunció que convocará al Comité a una reunión en los próximos días para dar seguimiento a la invitación.

"El acompañamiento del CAAC representa una oportunidad para fortalecer la confianza pública en el proceso de participación ciudadana y conocer las opiniones, inquietudes y expectativas de los panameños sobre la mina y su futuro", manifestó Navarro.

¿Cómo se realizará la consulta?

La Comisión Interministerial anunció que todavía se diseña cómo se llevará a cabo el proceso de participación ciudadana. Navarro y los otros dos integrantes de la Comisión, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ampliarán la información sobre la consulta.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente se comprometió a facilitar al Comité el acceso completo a la información y a evaluar las observaciones y recomendaciones que presente.

¿Qué papel tendría el Comité?

El Comité está integrado por siete especialistas de la región que actúan a título personal y con independencia de los gobiernos.

Su función es consultiva: dialoga con las autoridades y la ciudadanía y hace públicas sus observaciones y recomendaciones.

En el caso de la mina, su acompañamiento permitiría examinar si la información está al alcance de la población y si existen condiciones para que las personas expresen sus opiniones, según el Ministerio de Ambiente.

El organismo ya visitó Panamá del 6 al 8 de octubre de 2025, por invitación del Estado. En esa ocasión sostuvo 15 reuniones con más de 45 representantes de instituciones públicas, del sector justicia, de organismos autónomos y de la sociedad civil para abordar la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia.