Estados Unidos/Ni siquiera los poderosos swings de Shohei Ohtani pudieron salvar el sueño de los Dodgers de conquistar un tercer título consecutivo en el 2026, que se desvaneció con una barrida de cuatro juegos a manos de los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Tras dos títulos consecutivos de Serie Mundial, los Dodgers y Ohtani terminaron su temporada con una decepción.

En declaraciones a los medios japoneses vía Zoom el miércoles, Ohtani admitió: "Por supuesto que me siento frustrado", con el peso que carga un jugador que sabe lo que se necesita para llegar a la cima.

Aun así, su mirada está puesta en el futuro. Tras la Serie Mundial del 2025, que se extendió hasta noviembre con la victoria de los Dodgers en siete juegos sobre los Azulejos, seguida de una temporada muerta acortada por el Clásico Mundial de Béisbol, sin olvidar la subluxación en el hombro izquierdo que sufrió en la Serie Mundial del 2024 y que requirió rehabilitación, Ohtani no ha disputado una temporada completa como jugador de dos vías desde el 2023.

Al hablar sobre esta temporada muerta, Ohtani dejó claras sus intenciones: "Quiero aprovechar bien este período para resarcirme el próximo año de la frustración de éste".

El comienzo del 2026 apuntaba a lo que podría haber sido la mejor campaña de Ohtani como jugador de dos vías, pues inició la temporada en la rotación de los Dodgers y fue dominante desde el principio. En el montículo, tuvo marca de 8-2 con una efectividad de 1.79 en 14 aperturas, antes de que molestias en la rodilla izquierda, dolores en el bíceps derecho y otros problemas le impidieran volver a lanzar después del 3 de julio. En el plato, bateó .275 con 30 jonrones y 81 carreras impulsadas en 135 juegos, pasando también por la lista de lesionados en septiembre. Conectó un cuadrangular de tres carreras en el Juego 4 de la SCLN, aunque Los Ángeles cayó por 6-4.

"Si bien me alegra haber respondido con el bate al final, sigo sintiendo que fue un poco tarde", expresó.

En cuanto al plan de pitcheo para la próxima temporada, tanto Ohtani, de 32 años, como el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, quieren que el japonés esté listo cuando más importe.

"La verdadera batalla es en octubre, así que el reto que tengo por delante es llegar a ese momento en las condiciones adecuadas", señaló Ohtani.

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Todavía no hay nada definido en cuanto a su preparación para el Día Inaugural, mientras él y el club evalúan múltiples opciones. El vencimiento del Convenio Colectivo entre los jugadores y los propietarios el 1 de diciembre añade otra variable. Los bateadores pueden comenzar a intensificar su preparación con antelación, mientras que los lanzadores que tiren demasiado durante un período de inactividad corren el riesgo de acumular fatiga innecesaria.

"Primero, me prepararé para estar en condiciones aceptables, independientemente de cuándo comience todo", indicó, con la intención de mantener una base sólida.

Durante la sesión con los medios de comunicación al cierre de la temporada en octubre, un periodista de un medio estadounidense le preguntó si continuaría siendo un jugador de dos vías la próxima campaña, y Ohtani pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. También hubo preguntas posteriores en las que se sugería que debería dedicarse exclusivamente a batear.

El miércoles, cuando se le preguntó específicamente por qué sigue empeñado en ser un jugador de dos vías, respondió: "Es la función en la que más puedo ayudar al equipo y aprovechar al máximo mis fortalezas".

Tras haber experimentado en el pasado una sensación de soledad o de falta de realización al desempeñarse únicamente como bateador, para Ohtani, ser un jugador de dos vías sigue siendo parte fundamental de su identidad. Convirtiendo un amargo desenlace en motivación, el japonés tiene nuevamente la mirada puesta en octubre.

Información de Ayako Oikawa (MLB.com)

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