El arquero del Bayern Múnich y de la selección alemana quedó en medio de una controversia mediática tras reportes sobre su separación y un supuesto viaje a Brasil acompañado por una joven fisioterapeuta.

Panamá/El portero alemán Manuel Neuer atraviesa un momento complicado fuera de las canchas. El guardameta del Bayern Múnich se encuentra en medio de una polémica sentimental luego de que trascendieran reportes sobre su separación de Anika Bissel, quien reaccionó en redes sociales con mensajes que cuestionan la infidelidad durante el embarazo.

La controversia tomó fuerza después de que medios alemanes informaran sobre la ruptura de la pareja, que se habría producido poco después del nacimiento de su hijo, a finales de agosto. Según las publicaciones, Neuer habría comunicado su decisión de separarse días después del parto.

Otras noticias: Iker Casillas en Panamá| Excapitán de España es testigo de nuevo acuerdo entre FPF y Reebok

El viaje a Brasil que desató las especulaciones

Los rumores aumentaron luego de reportes que señalaron que el arquero habría viajado a Brasil el pasado 15 de noviembre, acompañado por una fisioterapeuta de 23 años, con quien supuestamente mantiene una relación cercana desde hace meses.

Aunque no existe una confirmación pública sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, la información provocó una ola de comentarios y especulaciones sobre la vida personal del futbolista.

Otras noticias: Champions League | PSG empata con la Roma y Bayern cae ante Lille en la quinta fecha

El duro mensaje de Anika Bissel

En medio de la situación, Anika Bissel publicó mensajes en TikTok en los que cuestionó a quienes traicionan a una mujer embarazada, especialmente durante una etapa en la que necesita apoyo, amor y respeto.

Sus palabras fueron interpretadas como una reacción directa a los rumores que rodean su separación de Neuer. En sus publicaciones, la esposa del guardameta criticó la infidelidad durante el embarazo, calificándola como una decisión egoísta y cruel. Posteriormente, los mensajes fueron eliminados.

La reacción de Anika alimentó aún más la polémica en redes sociales, donde seguidores y medios de comunicación comenzaron a relacionar sus publicaciones con los reportes sobre el supuesto viaje del portero a territorio brasileño.

Otras noticias: Caso Negreira | Barcelona y Real Madrid sin acuerdo en el juzgado por demanda

La polémica también salpica al Bayern Múnich

La situación también generó comentarios en el entorno del Bayern Múnich. Según reportes, algunas parejas de futbolistas del equipo habrían mostrado respaldo a publicaciones relacionadas con la situación sentimental del guardameta, mientras que el exfutbolista Lothar Matthäus también se pronunció sobre el momento en que se habría producido la separación.

El campeón del mundo consideró que la decisión habría llegado en un momento particularmente delicado, lo que podría afectar la imagen pública de Neuer.

La polémica extradeportiva se suma al momento físico que atraviesa el portero, quien sufrió una lesión parcial del tendón en el pie derecho durante un compromiso ante el Mainz, situación que lo mantendría alejado de los terrenos de juego hasta finales de año, según los reportes.

Por ahora, Manuel Neuer no ha confirmado públicamente las acusaciones de infidelidad, mientras la situación continúa generando repercusiones en la prensa alemana y en las redes sociales.

Otras noticias: Raheem Sterling, condenado a 12 meses de cárcel en suspenso por conducción temeraria