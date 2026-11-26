Ahora, según la información divulgada por People, Pitt espera dedicar parte de las últimas semanas de 2026 a su entorno personal antes de volver al trabajo.

Después de varios meses dedicados a la promoción de sus películas, Brad Pitt se dispone a reservar un espacio en su agenda para compartir con Ines de Ramon. El actor tiene previsto celebrar el Día de Acción de Gracias y la Navidad acompañado por su novia, familiares y amigos, antes de asumir los compromisos profesionales que lo esperan en 2027.

Los planes fueron revelados por una persona cercana al intérprete en declaraciones a la revista People, que detalló las intenciones del protagonista de F1 de disfrutar unas vacaciones tras la intensa actividad cinematográfica que ha mantenido durante 2026. La pareja contempla salir de viaje, aunque no se ha dado a conocer el destino ni las fechas.

“Harán un pequeño viaje antes de que las cosas vuelvan a ponerse ocupadas para Brad el próximo año. Tiene varios proyectos programados”, explicó el informante. Tampoco trascendieron los nombres de los familiares que acompañarían al actor durante las celebraciones, ni el lugar en el que tiene previsto recibir la Navidad.

La noticia llega cuando la estrella de Hollywood y la diseñadora de joyas cumplen cuatro años de relación. Pitt, de 62 años, y De Ramon, de 33, fueron vinculados sentimentalmente en noviembre de 2022. Desde entonces, han compartido actividades, tanto en espacios dedicados al entretenimiento musical como en acontecimientos relacionados con la trayectoria cinematográfica del actor.

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Una de sus apariciones tuvo lugar el 16 de noviembre en Los Ángeles, durante el estreno mundial de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Los dos recorrieron la alfombra roja tomados de la mano y se detuvieron ante los fotógrafos. La diseñadora acompañó al intérprete en la presentación de una producción que recupera uno de los personajes más reconocidos de su filmografía.

El regreso de Cliff Booth representa un reencuentro profesional con el universo cinematográfico creado por Quentin Tarantino. Pitt interpretó al personaje en Once Upon a Time in Hollywood, largometraje estrenado en 2019 que le permitió conseguir el Óscar al mejor actor de reparto. Para esta nueva entrega, Tarantino asumió la escritura del guion, mientras que David Fincher se encargó de dirigir la película.

El calendario de distribución de la cinta coincide con las vacaciones que prepara el artista. Su exhibición cinematográfica comenzó el 25 de noviembre, con una ventana exclusiva de dos semanas en salas IMAX. Posteriormente, la producción estará disponible en Netflix desde el 23 de diciembre, apenas dos días antes de Navidad.

Este estreno sucede al lanzamiento de The Heart of the Beast, película de supervivencia dirigida por David Ayer que Pitt presentó en septiembre. Ambos proyectos han marcado la actividad del intérprete durante la segunda mitad del año, en la que De Ramón también ha estado presente en encuentros públicos vinculados con su trabajo.

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Las próximas celebraciones no serán las primeras que disfruten juntas. En diciembre de 2025, la pareja también compartió las festividades. Entonces, una persona de su entorno explicó que estas fechas tenían una carga emocional particular para Pitt y destacó el agradecimiento del actor por contar con la compañía de su novia.

Antes de comenzar su relación con la diseñadora, el estadounidense estuvo casado con Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Con esta última tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. La separación de los actores ocurrió en 2016, tras doce años juntos, y el proceso de divorcio concluyó en diciembre de 2024.