Su testimonio permitió conocer una experiencia hasta ahora poco divulgada del proceso de renovación de la franquicia.

Charlie Cox, reconocido por protagonizar la serie Daredevil, reveló que tenía interés en convertirse en el próximo James Bond, pero sus posibilidades quedaron descartadas antes de realizar una audición. Según explicó el actor británico, su edad fue el principal impedimento para participar en el proceso de selección.

Durante una entrevista con Virgin Radio UK, Cox contó que había solicitado a sus representantes gestionar una oportunidad para interpretar al agente 007. Sin embargo, recibió una respuesta negativa que le resultó particularmente sorprendente después de conocerse la elección de Robert Pattinson como protagonista.

El intérprete recordó que consideraron que era demasiado mayor para asumir el personaje. Al referirse a la diferencia de edad con su colega, manifestó: “¡Pero Rob tiene la misma edad que yo! Aunque debo reconocer que tiene muy buen aspecto para interpretarlo”.

Aunque Cox estableció esa comparación, existe una diferencia de aproximadamente cuatro años entre ambos actores. El protagonista de Daredevil está próximo a cumplir 44 años, mientras que Robert Pattinson tiene 40.

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La revelación introduce una nueva perspectiva sobre el proceso de selección del sucesor de Daniel Craig, especialmente porque Cox no llegó a realizar una prueba de actuación que permitiera evaluar su interpretación del personaje.

Durante la búsqueda del nuevo protagonista, diferentes reportes apuntaban a que los responsables de la franquicia estaban interesados en contratar a un actor que tuviera entre 30 y 39 años. Sin embargo, la elección definitiva recayó en Pattinson, quien ya alcanzó los 40.

Entre los nombres que circularon como posibles candidatos estuvieron Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult y Josh O’Connor. El propio Cox reconoció que inicialmente consideraba que Turner o Lowden tenían posibilidades de conseguir el papel.

Pese a su sorpresa por haber quedado excluido, el actor destacó la trayectoria cinematográfica de Pattinson. Particularmente, reconoció su capacidad para identificar proyectos interesantes y colaborar con realizadores que posteriormente adquirieron reconocimiento dentro de la industria cinematográfica.

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Sus declaraciones diferenciaron el cuestionamiento sobre los criterios empleados durante la selección del reconocimiento profesional hacia el compañero que finalmente consiguió interpretar al espía británico.

Por su parte, Pattinson manifestó su entusiasmo después de confirmarse oficialmente su incorporación a la franquicia. El actor destacó la importancia que tiene asumir un personaje con semejante reconocimiento internacional y expresó su interés por comenzar a trabajar con los responsables de la producción.

La próxima película marcará el inicio de una nueva etapa para James Bond, después del ciclo protagonizado por Daniel Craig, quien interpretó al personaje en cinco largometrajes comprendidos entre Casino Royale, estrenado en 2006, y Sin tiempo para morir, presentado en 2021.

La entrega número 26 estará dirigida por el cineasta Denis Villeneuve, mientras que Amazon MGM Studios asumirá la producción. El proyecto representa la continuación cinematográfica de las aventuras del agente secreto con un nuevo protagonista y un equipo creativo diferente.

Según la información divulgada, las filmaciones están previstas para comenzar en 2027. Entretanto, permanecen pendientes varios anuncios relacionados con la producción, entre ellos la composición definitiva del reparto, los acontecimientos que abordará la historia y la fecha oficial de lanzamiento.

La incorporación de Pattinson despejó una de las principales incógnitas que acompañaban el desarrollo de la película desde la despedida cinematográfica de Craig.

El británico explicó que su interés por interpretar al agente secreto no llegó a materializarse en una audición debido a la respuesta recibida por sus representantes, mientras que Pattinson se prepara para asumir el personaje en la próxima producción cinematográfica de James Bond.