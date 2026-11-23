Sus actuaciones durante la concentración han generado atención entre seguidores y especialistas, mientras la definición del certamen permanece pendiente de la esperada gala final.

La competencia por Miss Universo 2026 reúne en San Juan, Puerto Rico, a seis representantes de Centroamérica con perfiles en la medicina, el derecho, la televisión, el modelaje y los proyectos comunitarios. Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador participan con candidatas que participan antes de la gala final.

Entre las aspirantes figura Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, de 27 años. Originaria de la Costa Caribe Sur, cuenta con experiencia internacional en modelaje y ha trabajado con firmas como Wilhelmina Models. Es la segunda mujer afrodescendiente que representa al país en el certamen. Su desempeño en pasarela recibió comentarios favorables de Osmel Sousa y Carlos Adyan durante el desfile de bienvenida.

Blandford aparece en las selecciones de favoritos de especialistas. Su participación mantiene la aspiración nicaragüense de conseguir una segunda corona universal, aunque las predicciones difundidas antes de la final no garantizan resultados.

Honduras compite con Luisa Paola Pineda, de 26 años, procedente de San Pedro Sula. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudia Ingeniería en Operaciones y Logística. Además, acumula más de ocho años de experiencia en exportaciones y participa en iniciativas de reciclaje. Su dominio de dos idiomas y su preparación han sido destacados por analistas que la incluyen entre sus principales candidatas.

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Por Panamá participa Gabriela González, de 20 años, nacida en Chiriquí. Con 1,83 metros de estatura, es la más joven del grupo centroamericano. Estudió Medicina en la Universidad de Panamá y debutó en concursos de belleza cuando obtuvo el título nacional frente a otras 27 aspirantes. Durante las actividades en Puerto Rico ha llamado la atención por sus presentaciones y vestuarios.

La representante de Costa Rica es Mariale Acosta, de 25 años, originaria de Heredia. Combina sus estudios de Derecho con el trabajo como presentadora de televisión y creadora de contenido. También destaca sus raíces afrocostarricenses. En el desfile Runway to the Universe presentó diseños del creador costarricense Kevin Rojas y participó en encuentros con el público en Vivo Beach Club.

Guatemala está representada por María Adelina Castillo, de 30 años, procedente de Sacatepéquez. Su participación marca un antecedente nacional: es la primera médica que lleva la banda guatemalteca a Miss Universo. Se graduó con laudium, ejerce como pediatra y continúa su formación en Cuidados Intensivos Pediátricos. Mide 1,82 metros y habla español, inglés y griego, su lengua materna.

En las actividades oficiales de San Juan, Castillo ha participado en los desfiles, incluida la presentación en traje de baño, mientras compagina su perfil profesional con las exigencias del concurso.

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Por El Salvador compite Sofía Córdova, de 27 años. La candidata, vinculada con la diáspora salvadoreña, fue semifinalista de Miss Cosmo 2024. Estudia Ciencias Jurídicas, tiene formación en Diseño de Modas y desarrolla iniciativas destinadas a llevar paneles solares a comunidades sin acceso a electricidad.

Córdova participó en la cena oficial de bienvenida y en actividades realizadas en Carolina, donde coincidió con otras delegadas latinoamericanas. Su experiencia previa en certámenes internacionales forma parte de la preparación con la que llegó a Puerto Rico.

Durante casi dos semanas de concentración, las seis representantes han coincidido en desfiles, encuentros con seguidores, ensayos y actividades benéficas. También han compartido momentos de apoyo mutuo y acercamientos con comunidades centroamericanas residentes en la isla.

La corona de Miss Universo 2026 es el objetivo común de estas participantes, que llegan con experiencias académicas, profesionales y sociales diferentes.