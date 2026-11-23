La Policía Nacional ya mantiene operativos de señalización en las inmediaciones de centros comerciales, donde se espera mayor movimiento por el Black Friday y las compras navideñas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección de Operaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció operativos de fin de año para agilizar la circulación en las calles de la ciudad de Panamá y en los accesos a los centros comerciales.

El anuncio se da luego de varias semanas de tranques en la capital, donde se realizan trabajos de reparación en algunas de las principales vías.

El teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, explicó que los agentes orientan a los conductores para mantener el tránsito en movimiento.

Pidió utilizar los estacionamientos habilitados y dejar libres los puntos de giro y el acceso a los hidrantes. También recomendó el transporte público a quienes puedan dejar el vehículo en casa.

Sandoval se refirió además a los choques menores. “Si en el caso usted mantiene una colisión menor, es importante que usted salga de la vía y no obstaculice”, indicó. Precisó que la recomendación aplica cuando no hay lesionados y el vehículo puede moverse sin auxilio mecánico.

Las autoridades también evalúan suspender algunos trabajos en las vías principales o trasladarlos a otros horarios para reducir los tranques.

Con información de Jocelyn Mosquera.