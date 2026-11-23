Aunque desde algunos puntos el lago Bayano parece mantener un nivel considerable de agua, imágenes captadas por un dron de TVN Noticias evidencian una realidad distinta: el embalse enfrenta condiciones de estrés hídrico que han limitado su aprovechamiento para la generación eléctrica.

Al sobrevolar el área de la represa se observa cómo el agua fluye de manera natural en uno de sus sectores. Sin embargo, al cambiar de perspectiva hacia las instalaciones de la empresa generadora, se aprecia que el recurso hídrico es administrado de forma controlada y que el nivel del embalse ha experimentado un descenso, como muestran las marcas visibles en las paredes de la represa.