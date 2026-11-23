La jornada comenzará a las 6:00 a.m. con una media maratón y continuará con la apertura del Casco Peatonal, programada para las 8:00 a.m.

Ciudad de Panamá/El mes de noviembre llega a su recta final y, con él, las celebraciones de las fiestas patrias. Para despedir este periodo, la Alcaldía de Panamá anunció una serie de actividades que se desarrollarán el próximo domingo 29 de noviembre en distintos puntos del Casco Antiguo.

La jornada comenzará a las 6:00 a.m. con una media maratón y continuará con la apertura del Casco Peatonal, programada para las 8:00 a.m., donde los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades para conmemorar el cierre del mes de la patria y dar la bienvenida a diciembre.

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La programación se extenderá hasta las 6:00 p.m. e incluirá actividades en la Plaza Herrera, a partir de las 12:00 mediodía, y en la Plaza Catedral, desde la 1:00 p.m.

Carla Duque, de la Alcaldía de Panamá, explicó que la iniciativa busca cerrar las celebraciones patrias con diferentes propuestas para el público y dar paso a las actividades propias de la temporada navideña.

“Este domingo ponemos finalización a lo que es el mes de la patria, con actividades varias dentro del Casco Peatonal. Igualmente, le damos la bienvenida a lo que será el mes de la Navidad”, indicó.

Las actividades se realizarán luego de la conmemoración del 28 de noviembre, fecha en que Panamá celebra su independencia de España, y marcarán el cierre de las festividades patrias en la ciudad capital.

Con información de Yamy Rivas