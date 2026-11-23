La floración se observa en los llanos de Volcán y en sectores de Alto Boquete antes de la llegada de la temporada seca. Puede apreciarse entre 15 días y un mes.

Volcán, Chiriquí./En las faldas del volcán Barú, en Chiriquí, el tono rosado que cubre los llanos proviene de las pequeñas flores que aparecen en las puntas del pasto. En las semanas previas a la temporada seca, la floración se extiende por los campos de Volcán y también se observa en sectores de Alto Boquete, donde los tonos van del rosado al vino y al morado.

Rebeca Sam, botánica del vivero Multiplantas en David, explicó que la floración se aprecia una vez al año. Según su estimación, las flores pueden permanecer visibles entre 15 días y un mes, aunque la lluvia puede acortar ese período.

Es un pasto muy utilizado en otros países de clima frío, como Argentina. Lo utilizan en la jardinería y el paisajismo para decorar casas y parques. Acá tenemos la gran ventaja de que lo podemos apreciar en el volcán Barú, pero es un espectáculo que poco se ve. La gente acá en Panamá no está acostumbrada porque nuestro clima es tropical y caliente, y solo lo podemos ver en un área como las faldas del volcán Barú”, explicó.

Sam identificó la planta como Melinis repens, conocida como pasto rosado, que solo se ve una vez al año. Ernesto Ponce, director regional de Mi Ambiente, la identificó como Melinis minutiflora, a la que llamó “pasto calinguera”.

El Herbario de la Universidad de Panamá registra un ejemplar de Melinis minutiflora en Paso Ancho, en el Parque Nacional Volcán Barú.

De acuerdo con Ponce, la calinguera es un pasto de origen africano que se introdujo en las tierras altas para alimentar al ganado. Explicó que, después de la floración, las semillas se forman rápidamente y los vientos alisios del norte las dispersan al llegar la temporada seca.

Es un espectáculo, un espectáculo de ese color rosado, vino con morado. O sea, es un espectáculo y de corta duración, porque esa exuberancia, esa explotación en la floración, es rápida. Las flores, pues, se quedan formando semillas y todo esto se hace rápido. Esto es un evento rápido porque ahora, con la venida de los vientos alisios del norte en verano, toda esta semilla es dispersada por el viento. Así que esto es un evento de poca duración, muy hermoso", dijo.

Quienes recorren las vías hacia Boquete, Cerro Punta y Volcán en esta época también pueden percibir un aroma característico a "melaza".

El entrevistado detalló que también huele. "Tiene un olor muy característico. El que vaya ahora mismo a Tierras Altas, viajando hacia Boquete, hacia Cerro Punta o Volcán… Es un olor como melado. Es un olor, sí, como a miel, a melaza quemada, algo así. Es muy interesante, es muy característico de esta época del año”.

Con información de Demetrio Ábrego.