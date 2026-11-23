Cerca de 20 empresas participaron en la actividad, que reunió a cientos de personas interesadas en conseguir empleo. La universidad también promueve una plataforma para facilitar el contacto entre sus egresados y las compañías que buscan personal.

David, Chiriquí/Cientos de personas asistieron a una feria de empleo organizada en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en la que participaron alrededor de 20 empresas interesadas en identificar posibles candidatos para futuras vacantes.

La actividad estuvo dirigida principalmente a egresados de esta casa de estudios, con el propósito de facilitar el acercamiento entre los profesionales y el sector empresarial, además de incorporar sus hojas de vida a las bases de datos de las compañías participantes.

Durante la jornada, algunos asistentes manifestaron su preocupación por la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes que recién culminan sus estudios y buscan incorporarse al mercado de trabajo. Una de las participantes, de 19 años, describió la feria como una oportunidad para acercarse a posibles empleadores y adquirir experiencia.

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Otros asistentes también expresaron su expectativa de conseguir un puesto de trabajo y señalaron que los recién graduados necesitan oportunidades para demostrar sus capacidades. Como parte de esta iniciativa, la Unachi trabaja en una plataforma que permitirá a sus estudiantes y egresados dar mayor visibilidad a sus currículos ante empresas de todo el país.

La herramienta también busca incorporar a las compañías participantes para que puedan publicar sus vacantes y acceder a los perfiles profesionales de los candidatos registrados. De esta manera, los egresados podrán formar parte de una base de datos a la que las empresas podrán recurrir cuando necesiten cubrir puestos de trabajo.

La iniciativa busca ampliar los canales de contacto entre los profesionales formados en la universidad y las empresas, en un contexto en el que los asistentes a la feria señalaron las dificultades que enfrentan para conseguir empleo.

Con información de Demetrio Ábrego