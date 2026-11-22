Mía Guadalupe, reina infantil, invitó a la ciudadanía a participar de la actividad y a "comer mucho manjar".

Coclé/Antón se prepara para celebrar el Festival del Manjar Blanco, una fiesta que resalta la gastronomía, la música y las tradiciones del distrito.

Con la preparación del tradicional manjar blanco en paila, al ritmo del tambor y la saloma, se anunciaron las fechas del festival, que rinde homenaje a Niña Obdulia, abuela que inició esta receta y cuyo legado mantiene viva la gastronomía antonera.

Humberto González, organizador del Festival del Manjar Blanco, espera que la actividad sirva para dinamizar la economía y la cultura de comunidades como Guabas Arriba, entre otras.

Las reinas del festival invitaron a propios y visitantes a disfrutar de esta celebración de tradición, cultura y sabor, que busca resaltar la identidad de Antón.

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Madison Morán, reina del Festival del Manjar 2026, señaló que se trata de un legado que, además de "endulzar el corazón", resalta la cultura y las raíces por las que trabajaron los antepasados.

Por su parte, Kelineth Pérez, reina saliente 2025, resaltó que es una tradición que acompaña con dulzor al pueblo.

Mía Guadalupe, reina infantil, invitó a la ciudadanía a participar de la actividad y a "comer mucho manjar".

También se destacará el tambor de bijagual, una expresión musical autóctona que se ejecuta sin almirez y que busca abrir más espacios para la participación de las mujeres.

El festival se celebrará del 3 al 6 de diciembre con una tradición que une gastronomía, música e identidad, y que pasa de generación en generación para preservar la riqueza cultural de Antón.

Con información de Nathali Reyes.

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