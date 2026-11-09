MOP avanza con trabajos en acceso a El Valle de Antón a través de Cerro La Cruz

El MOP mantiene habilitado un carril para vehículos pequeños y peatones mientras finalizan las labores de recuperación tras el deslizamiento registrado semanas atrás.

Cerro La Cruz, El Valle de Antón/Los trabajos de recuperación en Cerro La Cruz, sobre la vía que conduce a El Valle de Antón, registran un avance del 97 %, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que mantiene las labores de limpieza y retiro de escombros en el área afectada por un deslizamiento.

Las cuadrillas continúan con la limpieza de cunetas y la remoción de material, con apoyo de maquinaria, como parte de las intervenciones para recuperar las condiciones de seguridad en este tramo carretero.

El MOP informó que ya finalizaron los trabajos de banqueteo en el cerro, una intervención que permitió reducir el riesgo provocado por el desprendimiento de tierra y rocas que representaba un peligro para conductores y peatones que utilizan esta ruta.

Mientras avanzan las labores, permanece habilitado un carril para la circulación de vehículos pequeños y peatones. El tránsito se mantiene bajo condiciones de precaución, debido a la presencia de personal y equipos de trabajo en el lugar.

El proyecto se encuentra en su etapa final y se espera que en los próximos días se comunique la culminación de las intervenciones. Con ello, se prevé habilitar ambos carriles y restablecer la circulación vehicular en condiciones seguras.

Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas reiteró el llamado a los conductores a reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal que permanece en el área, para evitar accidentes mientras se completan los trabajos.

Te puede interesar: