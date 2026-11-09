A un mes del terremoto, 3,900 personas siguen en albergues y comunidades enfrentan dificultades para recibir ayuda

El director del Sinaproc, Omar Smith, informó que más de 13 mil viviendas han sido evaluadas y que se instalan refugios modulares cerca de las casas con daños graves o colapso total.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un mes después del terremoto del 9 de octubre, 3,900 personas permanecen en 100 albergues, detalló el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, este lunes 9 de noviembre.

El balance, con cifras hasta el domingo, refleja una reducción frente a los más de 155 albergues que llegaron a funcionar durante la emergencia. Sin embargo, miles de afectados todavía esperan una solución habitacional.

Smith explicó que se busca ubicar a las personas cerca de sus viviendas mediante la instalación de refugios modulares conocidos como RHU, traídos de Estados Unidos. Estas estructuras se colocan junto a casas clasificadas en rojo o reportadas con colapso total.

Más de 13 mil viviendas evaluadas

El director del Sinaproc indicó que más de 13 mil viviendas han sido evaluadas y aclaró que las primeras revisiones fueron visuales, mientras que ahora se desarrollan inspecciones técnicas con apoyo de ingenieros de distintas instituciones.

Estas labores se realizan en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como parte del proceso de evaluación y reconstrucción.

Consultado sobre las quejas de residentes de Bombachito que todavía esperan una revisión de sus casas, Smith explicó que, después de la visita inicial del Sinaproc, se requiere la evaluación técnica de los profesionales.

También reconoció que existen comunidades distantes a las que no se ha llegado o que recibieron una sola visita y necesitan reabastecimiento. Indicó que la institución recopila denuncias publicadas en redes sociales y las remite a las provincias para verificar cada situación.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario se encarga de la distribución de alimentos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social atiende los albergues con apoyo del Sinaproc, detalló.

Plantean una reforma para agilizar la respuesta

Smith informó que hace una semana concluyó la elaboración de un plan de acciones que incluye una reforma legal de la institución, con el propósito de hacer más ágiles sus operaciones. “Tenemos que hacer una reforma en lo que es la misma institución”, manifestó.

Entre las prioridades mencionó fortalecer la búsqueda y el rescate en estructuras colapsadas, continuar la formación de equipos livianos en las provincias y contar con al menos un equipo pesado en Panamá.

También señaló la necesidad de incorporar personal profesional, mejorar la infraestructura y facilitar la integración de las bases de datos utilizadas para evaluar daños y orientar la reconstrucción.