IPHE realizará su primer Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva con 18 estudiantes finalistas

La actividad será abierta al público, por lo que el IPHE invitó a las familias y a la ciudadanía a asistir y respaldar a los 18 finalistas en esta primera experiencia nacional de oratoria inclusiva.

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) realizará su primer Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva, una iniciativa que busca abrir espacios para que estudiantes con diferentes condiciones de discapacidad desarrollen sus habilidades de expresión y compartan sus experiencias de vida.

La actividad tendrá su gran final el próximo sábado 14 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Teatro Ascanio Arosemena, con la participación de 18 estudiantes provenientes de distintas provincias del país.

La directora nacional del IPHE, Karelia Sánchez, explicó que el concurso forma parte de las actividades organizadas por los 75 años de la institución, que se conmemoran el próximo 30 de noviembre.

Como parte de la preparación, en septiembre se realizaron las primeras competencias regionales, en las que participaron 120 estudiantes. De ese grupo fueron seleccionados los 18 finalistas que subirán al escenario nacional.

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Bajo el lema «Voces que inspiran», los participantes abordarán temas relacionados con la trayectoria del IPHE y el impacto que ha tenido la institución en sus vidas.

Sánchez destacó que entre los concursantes hay estudiantes con discapacidad visual, autismo y discapacidad auditiva, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus capacidades mediante distintas formas de expresión.

Para nosotros es quitar esa palabra discapacidad, quitar el dis y ver capacidades en estos chicos», expresó la directora.

La funcionaria también resaltó el acompañamiento de los docentes, las familias y el personal técnico durante el proceso de preparación, al considerar que su participación ha sido fundamental para que los estudiantes lleguen a esta etapa.

Además del componente educativo, la iniciativa busca fortalecer la inclusión y brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus potencialidades.

Sánchez señaló que durante años algunas familias mantuvieron a sus hijos al margen de determinados espacios por temor o desconocimiento, pero destacó la importancia de acompañarlos y permitirles desarrollar sus habilidades.

La actividad será abierta al público, por lo que el IPHE invitó a las familias y a la ciudadanía a asistir y respaldar a los 18 finalistas en esta primera experiencia nacional de oratoria inclusiva.