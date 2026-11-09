A un mes del sismo: esta semana entregarán 20 casas en La Colorada e iniciarán evaluaciones de viviendas en Macaracas

El ministro de Vivienda también indicó que evalúan la reubicación de familias en zonas de riesgo. Por su parte, José Icaza informó que se incorporarán 1,400 casas a las 1,300 contratadas inicialmente.

Los Santos/El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, anunció la entrega de 20 viviendas esta semana como parte de la reconstrucción, después del terremoto del 9 de octubre, mientras continúan las evaluaciones de las casas afectadas y la revisión de terrenos donde podría ser necesario reubicar a las familias.

Durante una entrevista con TVN Noticias desde Macaracas, a un mes del sismo, Jované indicó que tienen más de 30 viviendas próximas a entregar.

Aquí en La Colorada, Los Santo, tenemos más de 30 ya próximos a entregar, empezando con esta misma semana 20, y así vamos a ir avanzando en el resto de las provincias, Chiriquí, Chiriquí Oriente, Herrera; tenemos muchas, muchas reconstrucciones ya”, dijo.

El ministro explicó que en Chiriquí Oriente hay alrededor de 70 viviendas en construcción producto del sismo.

Consultado sobre si las réplicas han variado la cantidad de residencias afectadas, respondió que "sí, sí ha variado, claro”.

Según Jované, la plataforma del Ministerio de Vivienda registra más de 30 mil reportes, de los cuales aproximadamente entre 15 mil y 16 mil han sido evaluados para confirmar su condición.

Revisión de zonas de riesgo y posibles reubicaciones

La reconstrucción también incluye determinar dónde existen condiciones para levantar una nueva vivienda. Ante la consulta sobre los informes técnicos necesarios para tomar esas decisiones, Jované indicó que revisan áreas con fallas, terrenos inundables y zonas expuestas a deslizamientos.

“Definitivamente no podemos reconstruir una vivienda sobre la falla”, manifestó. El ministro explicó que están apoyando a las familias mientras analizan alternativas de ubicación.

“Estamos dándole apoyo a las familias, pensando la posibilidad y revisando dónde los podemos reubicar”, dijo.

Aunque señaló que estas revisiones están en marcha, no precisó si el Gobierno ya recibió un informe técnico del Instituto de Geociencias ni una fecha para recibirlo, aspectos planteados en la pregunta.

Jované también informó que un equipo liderado por la Secretaría de Metas inició en Tonosí la evaluación de las casas que pueden recuperarse. El trabajo contempla coordinar con la Junta Técnica y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos los detalles de las reparaciones para garantizar su sismorresistencia.

Icaza: evaluaciones de viviendas comenzarán esta semana en Macaracas

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, recordó que se incorporarán 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 contratadas inicialmente, para alcanzar un total de 2,700.

“Sabemos que el número va a ser más y el Ministerio de Vivienda sigue trabajando en ello”, expresó.

Icaza explicó que se han identificado empresas constructoras por corregimiento y distrito, tomando en cuenta su capacidad técnica, financiera y trayectoria. Añadió que se establecieron condiciones de precio, tiempos y especificaciones de las viviendas.

En ese sentido, anunció que esta semana comenzará en Macaracas la ampliación del programa piloto de evaluación de viviendas aplicado en Tonosí, para avanzar en las reparaciones o la entrega de materiales, según lo decida el beneficiario.