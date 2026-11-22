El salsero panameño se presentó en el DaviArena junto a la orquesta de Roberto Delgado y puso a cantar y bailar al público paisa con sus grandes éxitos.

Colombia/Después de 15 años de ausencia, Rubén Blades volvió a reencontrarse con el público de Antioquia en un concierto cargado de baile, nostalgia y mensajes sociales. El artista se presentó en el DaviArena con su Tour Fotografías, acompañado por la orquesta de Roberto Delgado.

La noche comenzó al ritmo de sus características maracas y con la interpretación de “Plástico”, tema con el que dio la bienvenida a los asistentes. Desde antes de entrar al recinto, el ambiente festivo se sentía en las afueras, donde fanáticos con camisetas alusivas al cantante y hasta una bandera de Panamá celebraban la visita del músico.

“Rubén Blades es una leyenda, lo mejor que nos pueda pasar es que él nos esté visitando”, comentó una de las asistentes a las afueras del lugar, destacando el ambiente del evento.

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Una cátedra musical llena de clásicos

Más allá del baile, el espectáculo se convirtió en una verdadera cátedra musical sobre amor, política, culturas y realidad social. Durante el show en el DaviArena, el repertorio incluyó canciones emblemáticas como “Plantación adentro”, “Decisiones”, “Paula C” y “Amor y control”.

Para muchos de los presentes, cada tema conectó directamente con sus recuerdos. “La mejor canción de Rubén Blades es Las calles, porque es que eso le acuerda uno al barrio diurno”, señaló otro de los seguidores tras disfrutar del repertorio.

Ni siquiera la lluvia frenó las ganas del público paisa, que acompañó al intérprete de sombrero y gafas negras durante una jornada que dejó postales memorables y confirmó el cariño de quienes siguen sus letras desde hace décadas.

Con información de Caracol TV