Con la paternidad de Steve Rogers confirmada, el regreso de los mutantes y la transformación de Robert Downey Jr. en villano, Avengers: Doomsday prepara una nueva convergencia de personajes y universos.

El regreso de Chris Evans al Universo Cinematográfico Marvel estará acompañado de una revelación que modifica la historia de uno de sus superhéroes más emblemáticos. El tráiler definitivo de Avengers: Doomsday confirma que Steve Rogers y Peggy Carter tienen un hijo, una circunstancia que introduce nuevos interrogantes sobre la vida familiar del Capitán América.

El adelanto, cuya duración supera los tres minutos, presenta una conversación entre ambos personajes que deja entrever la existencia de un secreto familiar. Rogers manifiesta su preocupación por mantener determinada información oculta: “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”.

La escena incorpora una dimensión familiar al conflicto que desarrollará la película, aunque todavía se desconoce cómo influirá el hijo del superhéroe en los acontecimientos. Marvel Studios mantiene parte de la narrativa bajo reserva, pese a las numerosas revelaciones incluidas en el material promocional.

Otro personaje fundamental será Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El actor regresa a la franquicia mediante una variante de Tony Stark procedente de otro universo, abandonando esta vez su conocida identidad heroica para convertirse en el principal antagonista de la producción.

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El villano estará estrechamente relacionado con Los Cuatro Fantásticos, equipo integrado por Pedro Pascal como Mister Fantástico, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole. Su enfrentamiento recuperará la conexión histórica entre estos personajes y el gobernante de Latveria.

La película también concretará la incorporación de los X-Men procedentes de las producciones cinematográficas de Fox. Entre los personajes destacan Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart; Magneto, encarnado por Ian McKellen; y Cíclope, representado nuevamente por James Marsden.

Asimismo, regresarán Kelsey Grammer como Bestia, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Nocturno y Channing Tatum como Gambito. La presencia de estos personajes permitirá reunir diferentes generaciones de superhéroes dentro de una misma historia cinematográfica.

El reparto incluye igualmente a Chris Hemsworth, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan, Tom Hiddleston y Simu Liu, quienes retomarán sus respectivos personajes de Thor, Ant-Man, Black Panther, Soldado de Invierno, Loki y Shang-Chi.

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Los integrantes de Thunderbolts también tendrán participación. Florence Pugh volverá como Yelena Belova, acompañada por David Harbour, Lewis Pullman, Wyatt Russell y Hannah John-Kamen. Poco antes de divulgarse el tráiler, Marvel confirmó adicionalmente la presencia de Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

Entre las posibles incorporaciones figura Sadie Sink, quien interpretó a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo, su participación todavía no ha sido confirmada oficialmente. Kevin Feige adelantó que existen integrantes del elenco cuyos nombres permanecen sin anunciar.

La dirección estará nuevamente bajo la responsabilidad de Anthony y Joe Russo, quienes regresan a Marvel después de dirigir Avengers: Endgame en 2019. Su nueva producción ocupará un lugar decisivo dentro de la denominada Saga del Multiverso, al constituir su penúltima entrega.

La continuación, titulada Avengers: Secret Wars, tiene previsto estrenarse en 2027. Noah Jupe ya se incorporó al reparto de ese proyecto, aunque todavía se desconoce qué personaje interpretará. Joe Russo adelantó que la secuela presentará un universo narrativo diferente y buscará sorprender nuevamente a los espectadores.

El próximo encuentro cinematográfico de los Vengadores tendrá su preestreno el 16 de diciembre de 2026, mientras que su llegada oficial a las salas de América Latina está programada para el jueves 17 de diciembre.