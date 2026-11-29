El panameño deja a los Filis de Filadelfia y llega a la Liga Americana con contrato garantizado , opción de salida tras 2027 y la mejor oportunidad de su carrera para jugar a diario.

Panamá/El pelotero panameño Edmundo Sosa firmó con los Mellizos de Minnesota un contrato de dos años tras cinco temporadas en los Filis de Filadelfia (2022-2026).

Llega como el principal candidato para ser el segunda base titular y un súper utility de acción casi diaria bajo el mando del mánager Derek Shelton.

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Detalles del contrato

El acuerdo garantiza 17.5 millones de dólares: 7 millones en 2027 y 10 millones en 2028. Incluye además hasta 3.5 millones adicionales en incentivos por rendimiento en el primer año y una opción de salida (opt-out) después de la temporada 2027, que le permitiría volver al mercado si tiene una gran campaña.

Es el contrato más lucrativo de su carrera, tras ganar 4.4 millones en su último año de arbitraje.

¿Por qué lo firman los Mellizos?

Tras cambiar a Royce Lewis a los Dodgers de Los Ángeles, Minnesota quedó con espacios abiertos en el lado derecho del cuadro interior. También se marcharon los jardineros zurdos Matt Wallner y Trevor Larnach, quienes quedaron como agentes libres al no recibir oferta de contrato.

Los Mellizos buscaban un bateador derecho de impacto para equilibrar la alineación. De por vida en las Grandes Ligas, Sosa batea .273 con un OPS de .805 frente a zurdos, muy por encima de su rendimiento contra derechos (.666 de OPS).

Además, viene de una temporada 2026 en la que estuvo por encima del promedio defensivo en la segunda base (+1 Out por Encima del Promedio) y la tercera base (+3 OAA), con experiencia también en el campocorto y el jardín izquierdo, donde jugó 32 partidos en 2026.

Su paso por Filadelfia

Sosa nunca pasó de los 90 juegos por campaña en Filadelfia, bloqueado por figuras como Trea Turner, Bryson Stott y Alec Bohm.

Estadística: Temporada 2025 – Temporada 2026

Juegos jugados: 89 – 84

Promedio de bateo: .276 – .247

Jonrones: 11 – 9

Carreras impulsadas: 39 – 44

OPS: .776 – .712

Panorama de titularidad

El plan más directo es colocar a Sosa en la segunda base y mover al zurdo Kody Clemens a la primera, lo que le garantiza su mayor volumen de turnos al bate en las Grandes Ligas. Su versatilidad le permite a Minnesota ahorrar puestos en la banca y rotar piezas sin perder defensa.

En la competencia interna está Luke Keaschall, uno de los mejores bateadores jóvenes del club, quien también juega en la intermedia, aunque Minnesota ya comenzó a darle tiempo en los jardines y cuenta con el puesto de bateador designado para mantener ambos bates en el orden. La firma de Ryan Fitzgerald (contrato dividido) funciona solo como respaldo de profundidad.

Alineación proyectada para 2027

Receptor: Ryan Jeffers / Víctor Caratini

Primera base: Kody Clemens

Segunda base: Edmundo Sosa

Tercera base: Brooks Lee

Campocorto: Kaelen Culpepper

Jardín izquierdo: Luke Keaschall / Austin Martin

Jardín central: Byron Buxton

Jardín derecho: Walker Jenkins / Emmanuel Rodríguez

La gerencia, que también reforzó el pitcheo con Sonny Gray, Bobby Miller y Kevin Ginkel, aún podría sumar un bateador adicional para el bateador designado antes de los entrenamientos de primavera.

¿En qué parte del orden al bate encaja?

Frente a lanzadores zurdos, tiene argumentos para batear entre el quinto y sexto turno, aprovechando su línea ofensiva de por vida de .273/.326/.479 para impulsar carreras detrás de Byron Buxton, Luke Keaschall y Ryan Jeffers.

Contra lanzadores derechos, probablemente ocupará la parte baja de la alineación (séptimo u octavo bate), donde su velocidad y contacto sirven para darle vuelta al orden.

Impacto para los Filis

Filadelfia pierde a una pieza muy querida en el camerino y a su principal respaldo defensivo en el cuadro y los jardines. Con la salida previa de Alec Bohm hacia Kansas City y ahora la de Sosa, los Filis deberán reconstruir la profundidad de su banca en la temporada baja.

Con información de MLB; Twins Daily; Fan Graphs; NBC Sports Philadelphia.