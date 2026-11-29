Los trabajadores del sector privado también recibirán la última partida del décimo tercer mes durante diciembre. De acuerdo con el calendario legal, los empleadores tienen como fecha límite el martes 15 de diciembre.

Los servidores públicos de Panamá recibirán el viernes 4 de diciembre la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026, once días antes de la fecha habitual de pago, establecida para el 15 de diciembre, según el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

El desembolso beneficiará a más de 200,000 funcionarios y representa una inyección de recursos para los hogares durante el periodo previo a las celebraciones del Día de las Madres y las fiestas de fin de año.

La planilla estatal de este año ronda los 280,000 colaboradores, entre trabajadores del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y municipios.

Fechas de pago de las quincenas de diciembre

Además del décimo tercer mes, los funcionarios recibirán sus dos pagos quincenales regulares de diciembre, distribuidos según el grupo institucional al que pertenezcan.

Primera quincena: viernes 11, lunes 14 y martes 15 de diciembre.

viernes 11, lunes 14 y martes 15 de diciembre. Segunda quincena: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre.

¿Cuándo cobrarán los trabajadores del sector privado?

Los trabajadores del sector privado también recibirán la última partida del décimo tercer mes durante diciembre. De acuerdo con el calendario legal, los empleadores tienen como fecha límite el martes 15 de diciembre para efectuar el desembolso.

Los servidores públicos pueden consultar el cronograma específico de pagos por ministerio o entidad en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.