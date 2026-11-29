El presidente de la Cámara pidió que un eventual acuerdo detalle cuánto recibirá el Estado, quién administrará el dinero y en qué se invertirá. También pidió informes periódicos para que la ciudadanía pueda seguir el uso de esos recursos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, dijo que ve posible reabrir la mina de cobre de Donoso bajo los cinco parámetros del Gobierno.

En su comunicado dominical, pidió que se informe a la ciudadanía sobre las alternativas en discusión y precisó el alcance de su respaldo: "Respaldar que este proceso avance no significa otorgar un cheque en blanco ni anticipar el resultado de las negociaciones".

Vemos posible la reapertura bajo los cinco parámetros del Gobierno Nacional: reconocer que los recursos minerales pertenecen a Panamá, procurar el máximo beneficio económico para el país, respetar nuestra soberanía, garantizar estrictos controles ambientales y cumplir con la Constitución y las leyes de la República", expresó Barría Pino.

El dirigente empresarial reconoció que persisten distintas posiciones sobre el futuro de la mina y pidió al Gobierno explicar, con sustento técnico, qué implicaría cada alternativa para el país. "Panamá requiere una decisión técnica, transparente y con plazos definidos, que considere el empleo, el agua y el ambiente", señaló.

Prioridad para las comunidades cercanas a la mina

Barría Pino pidió que, de alcanzarse un acuerdo, la ciudadanía pueda conocer el destino de los ingresos. "Un eventual acuerdo debe ir acompañado de un esquema claro, público y verificable sobre el uso de los fondos que genere: cuánto recibirá el Estado, en qué se invertirá, quién administrará los recursos y cómo se rendirán cuentas, con informes periódicos y fiscalización independiente".

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A su juicio, las comunidades aledañas a la mina deben tener prioridad, con mejoras en agua potable, salud, educación, caminos y empleo. Para el resto del país, planteó dar preferencia a proyectos de inversión sobre el gasto corriente.

Sobre el impacto de una eventual reapertura, sostuvo que podría generar empleo formal y reactivar a pequeñas y medianas empresas, siempre que se protejan los recursos hídricos, se cumplan las obligaciones ambientales y se garantice la seguridad jurídica.

Para el resto del país, propuso que los fondos contribuyan a cubrir necesidades básicas y que se dé prioridad a los proyectos de inversión sobre el gasto corriente. "Lo que pertenece a todos los panameños debe traducirse en resultados que todos podamos ver", afirmó.

Las condiciones para una posible reapertura

Vemos posible la reapertura bajo los cinco parámetros del Gobierno Nacional: reconocer que los recursos minerales pertenecen a Panamá, procurar el máximo beneficio económico para el país, respetar nuestra soberanía, garantizar estrictos controles ambientales y cumplir con la Constitución y las leyes de la República", manifestó.

El dirigente empresarial también pidió transparencia mientras se conversa. Ante las distintas posiciones sobre el futuro de la mina, solicitó al Gobierno que informe de manera oportuna sobre los avances de las conversaciones y explique, con sustento técnico, qué implicaría cada alternativa para el país.